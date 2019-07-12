Gerilim yüksek sular ısındı... Bomba iddia: Gidiyor!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Bir kitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.07.2019 - 19:05, Son Güncelleme:

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İNGİLTERE’nin Hürmüz Körfezi’ne yönlendirdiği öne sürülen HMS Duncan destroyeri İstanbul Boğazı’ndan geçti. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda el koyduğu İran petrol tankerinin bir an önce bırakılması gerektiğini söyledi. İran'dan yapılan açıklamada "İngilizlerden ivedilikle petrol tankerini serbest bırakmalarını istiyoruz. Zira bu herkes için daha iyi olacak" ifadesini kullandı.

Hürmüz Körfezi'ne gönderildiği iddia edilen İngiliz Donanması'na ait savaş gemisi, Karadeniz'den gelerek İstanbul Boğazı'nı geçti.

İngiliz Sky News televizyonu, İngiltere'nin Hürmüz Körfezi'nde görev yapan HMS Montrose savaş gemisine yardımcı olmak üzere HMS Duncan destroyerini de bölgeye göndereceğini iddia etmişti.

Karadeniz'de katıldığı NATO tatbikatlarındaki görevini tamamladığı belirtilen savaş gemisi, saat 17.00 sularında Karadeniz'den gelerek sahil güvenlik ekipleri eşliğinde Boğaz'ı geçti.

İRAN: HERKES İÇİN DAHA İYİ OLACAK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyid Abbas Musevi, İngiltere'nin Cebelitarık Boğazı'nda el koyduğu İran petrol tankerinin bir an önce bırakılması gerektiğini söyledi.

İran'ın resmi ajansı IRNA'ya konuşan Musevi, "İngilizlerden ivedilikle petrol tankerini serbest bırakmalarını istiyoruz. Zira bu herkes için daha iyi olacak." dedi.

Londra hükümetinin elinde tankere el koymak için haklı gerekçelerinin bulunmadığını söyleyen Musevi, İspanya Dışişleri Bakanlığından alınan bilgiye göre, tankerin durdurulmasını ABD'nin İngiltere hükümetinden istediğini kaydetti.

PETROL TANKERİ KRİZİ

Cebelitarık özerk yönetimi, geçen hafta Suriye'ye yönelik ambargoları ihlal ettiği gerekçesiyle bir İran tankerini alıkoymuştu.

İran, "Grace 1" adlı tankerin durdurulmasının ardından bunun İngiltere için "sonuçları olacağı" açıklamasını yapmıştı.
İngiltere Savunma Bakanlığı, dün İran'a ait 3 teknenin Hürmüz Boğazı'nda bir İngiliz petrol tankerini durdurmaya çalıştığını ancak İngiliz donanmasının uyarısıyla geri döndüklerini bildirmişti.

Bakanlık, bir İngiliz savaş gemisinin, İran tekneleri ile petrol tankerinin arasına girerek duruma müdahale ettiğini belirtmişti.

İran ise İngiliz petrol tankerini durdurma girişiminde bulunduğu iddialarını yalanlamıştı.

 

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