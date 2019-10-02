Geride yürek burkan bir hikaye bıraktı... 'Hakkınızı helal edin' diyerek gitti

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGeride yürek burkan bir hikaye bıraktı... 'Hakkınızı helal edin' diyerek gitti
GeriGündem Geride yürek burkan bir hikaye bıraktı... 'Hakkınızı helal edin' diyerek gitti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
02.10.2019 - 00:46, Son Güncelleme:

Geride yürek burkan bir hikaye bıraktı... 'Hakkınızı helal edin' diyerek gitti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Geride yürek burkan bir hikaye bıraktı... 'Hakkınızı helal edin' diyerek gitti

Ankara'da halk otobüsünün yayalara çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitiren 4 kişi, geride gözü yaşlı ailelerini ve yarım kalan hikayelerini bıraktı.

Kazanın ardından bugün toprağa verilen Muzaffer Emre Sarıyıldız'ın dedeleri Muzaffer Sarıyıldız (70) ve Ali İhsan Demirtaş (67) torunlarını otobüs kazasında kaybetmenin acısını yaşıyor.

Adaletin en kısa sürede yerine gelmesini isteyen dede Muzaffer Sarıyıldız, "Emre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi son sınıf öğrencisiydi. Hem okuyor hem de harçlığını çıkarmak için Çankaya'da bir lokantada garsonluk yapıyordu. Kaza günü yanımıza geldi. Babaannesini, beni öptü, sarıldı ve bir şeyler yedikten sonra 'işe geç kalıyorum ben gideyim' dedi. Bize durduk yere 'hakkınızı helal edin' diyerek gitti. Helallik istemesi beni çok duygulandırdı." diye konuştu.
Ali İhsan Demirtaş ise kazada yitirdiği torununu geri getiremeyeceklerini belirterek, otobüs şoförlerinin eğitimli kişilerden seçilmesi gerektiğini vurguladı.

11 KİŞİLİK AİLESİNE TEK BAŞINA BAKIYORMUŞ

Kazada hayatını kaybeden Irak uyruklu Younis Abdullah'ın ağabeyi Abdalkarm Abdullah da ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındıklarını söyledi.
Kardeşinin lokantada garsonluk yaparak 11 kişiye baktığını dile getiren Abdullah, şunları kaydetti:

"Kardeşim ailesi için canını verecek bir kişiydi. 11 kişilik ailemizde 4 engelli hastamız var. Tek başına hepsine bakıyordu. O gün yine işe gitmek için durağa gitti. Arkadaşlarına hep 'ben ailem için ruhumu da veririm. Hazreti Muhammed'in çektiği zorluklar gibi zorluk çeksem de ailem için her şeyi yaparım' demiş."

4 ÇOCUĞU EVLAT EDİNEREK BÜYÜTMÜŞ

Kazada ölenlerden Gürcü Baştürk'ün komşusu Nilgün Akalın ise Baştürk'ün çocuğu olmadığı için 4 çocuğu evlat edinerek büyüttüğünü ifade etti.
Akalın, "Komşumuz asla kimsenin sözünü etmeyen bir insandı. Çocuğu olmadığı için 4 çocuğu evlat edinerek büyütmüş, evlendirmiş, dünyalar iyisi bir insandı. Onların hayatlarına yardımcı olmuş, abdestinde namazında biriydi. O gün bankaya işlemleri için gidiyordu. Her zaman hayır işleriyle uğraşırdı. Çok dürüst bir hanımefendiydi." şeklinde konuştu.

İki çocuk annesi Türkan Kayış'ın eşi Oğuz Kayış ise fatura ödemek için evden ayrılan eşini kazada kaybetmenin acısını yaşadığını anlattı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Fırat'ın doğusuna operasyon mesajı: Bir gece ansızın gelebiliriz
İstanbul Valiliği açıkladı: Çapa Diş Hekimliği Fakültesi tahliye edilecek
Yarına dikkat! 200 bin kolluk kuvveti görevlendirildi...
Alaçatı açıklarında balina görüntülendi! 'İzmir'de olması...'