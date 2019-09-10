Geri sayım başladı

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hasan DÖNMEZ- Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY (DHA)
10.09.2019 - 11:39, Son Güncelleme:

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Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, tüm testleri sorunsuz süren Akıncı İHA’nın bu hafta piste çıkacağını söyledi. Bayraktar, "Akıncı TEKNOFEST’te yerini alacak. Hemen sonrasında da taksi ve uçuş testleri yapacağız. Taksi testini bu hafta içi yapacağız. Hemen peşinden de pist çalışmaları başlayacak. Akıncı, konvansiyonel harpta ve terörle mücadelede kullanılacak, çok daha stratejik özelliklere sahip olacak. Bu sınıftaki bir insansız hava aracını dünyada 4 ülke yapabiliyor" dedi.

Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar Akıncı Taarruz İHA'nın motorları ilk kez çalıştırıldı. Hafta sonu motorları çalıştırıldıktan sonra bütün testlerden başarıyla geçen Akıncı, özellikleriyle de dikkat çekiyor. Savaş uçaklarının yükünü azaltması beklenen Akıncı, havadan taarruz, havadan füze ve F-16 savaş uçaklarının taşıdığı 1 tonluk bombaları da kolaylıkla taşıyacak. 20 metre kanat açıklığı bulunan Akıncı’nın 4,5 ton kalkış ağırlığı bulunacak. Akıncı ayrıca havada radar faaliyeti de yürütecek.

4 yıllık hazırlığın ardından sona gelindiğini söyleyen Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, şöyle konuştu:
"Akıncı'ya biz yaklaşık 4 sene oldu başlayalı. Bütün elektroniği, yazılımı, mekaniği ve aerodinamiği milli olarak kendi mühendis ekibimiz tarafından tasarlanıyor. Bütün ARGE geliştirme süreçlerinden sonra prototip üretim aşaması tamamlandı ve testleri devam ediyor. Bütün uçak bir araya getirildi. İçerisinde onlarca uçuş bilgisayarı, uçuş elektronikleri var. Milyonlarca satır yazılım var. Bütün mekanik aksamını da biz tasarlıyoruz. Hepsi bir araya koyuldu ve denemeleri devam ediyor. Tabii o testlerde teker teker, binlerce adımı doğrulamanız gerekiyor. Şu anda tam güç testini verdik. Tüm bileşenler bir aradayken o da başarıyla geçti. Bir sonraki adım yavaş yavaş taksi yaptırmak. Tabii önce emekliyor, biraz daha hızlı yürümeye başlıyor, daha da hızlı yürüyor, tam hızına varınca da kalkıyor. Bütün bunları da otomatik bir şekilde yapıyor. Bizim Mini İHA’da böyleydi. 15 yıl önce biz Türkiye’nin ilk milli İHA sistemini geliştirdik. İlk milli güdüm sistemiydi."

‘TAARRUZ İHA'SI AKINCI, PİST BAŞI YAPACAK’

Akıncı İHA’nın bu hafta piste çıkacağını söyleyen Selçuk Bayraktar şöyle devam etti:
"Akıncı’nın da çalışması yer testleriyle devam ediyor. Akıncı TEKNOFEST’e de gelecek. Hemen sonrasında da taksi ve uçuş testleri yapacağız. Taksi testini bu hafta içi yapacağız. Hemen peşinden de pist çalışmaları başlayacak. Akıncı, stratejik sınıfta bir insansız hava aracı. Bizim, ülkemiz kriterleri açısından konvansiyonel muharebe ve stratejik görevleri yapabiliyor. Seyir füzesi taşıyabiliyor ve önünde özel bir radarı da olacak. Türkiye’nin yaptığı milli akıllı mühimmatlar var, o görevleri yapabiliyor. Elektronik harp sistemleri taşıyabiliyor. Konvansiyonel harpte ve terörle mücadelede kullanılacak çok daha stratejik özelliklere sahip olacak. Daha yüksek irtifaya çıkabiliyor. Daha büyük yük taşıyabiliyor. Bu sınıftaki bir insansız hava aracını dünyada 4 ülke yapabiliyor."

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Son 24 saatte ne oldu? (10.09.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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