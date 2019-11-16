Geri göndermede Fransa çatlağı
ABD’nin başkenti Washington’da terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon ülkelerin dışişleri bakanlarının katıldığı toplantıda DEAŞ mensuplarının geleceği konusunda görüş birliğine varılamadı.
ABD, Avrupa ülkelerinden vatandaşları olan DEAŞ’lıları teslim almalarını talep ederken, yabancı DEAŞ’lıların önemli bir kısmının vatandaşlığı bulunan Fransa, Irak’ta yargılanmaları gerektiğini savundu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Avrupa ülkelerine, ele geçirilen DEAŞ’lı vatandaşlarını geri kabul etmeleri ve Irak ile Suriye’deki altyapının restore edilmesi için finansal sorumluluk almaları çağrısını yineledi. Pompeo, özellikle altyapı projelerine yönelik finansal sorumluluğun milyonlarca mültecinin ülkelerine geri dönebilmesi için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.
BÖLGEMİZ BOŞALTMA ALANI DEĞİL
Fransa’nın teklifi ile gerçekleşen zirveden sonra konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ise DEAŞ’lıların suçu işledikleri yere olabilecek en yakın bölgede adaletin önüne çıkarılması gerektiğini söylerken, bu kişilerin çoğunun Irak ve Suriye’de olduğuna dikkat çekti. ABD Dışişleri Bakanlığı Terörizmle Mücadele Koordinatörlüğü görevini yürüten Nathan Sales ise bütün yükün Irak’ın omuzlarına yüklenmesinin yanlış olacağını vurguladı. Irak cephesi Fransa’nın teklifine sert tepki gösteriyor. Toplantıda konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise DAEŞ teröristlerini geri almayan ülkelere seslenerek “Bölgemiz boşaltma alanı değil” dedi.
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