Geri geri giderken ezen şoförün iddiası: Gözlemciler o esnada patates közlüyordu
Kadıköy Yoğurtçu Parkı’nda yürüyüş yapan üniversite öğrencisi Şule İdil Dere’nin ölümüne ilişkin Anadolu 57. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 10’uncu celsesinde daha önce aldırılan 6 bilirkişi raporunda da asli kusurlu bulunan kamyon şoförü Mümin Kılıç, daha önceki savunmalarından farklı şeyler söylemek istediğini belirtti.
Kılıç “Olay günü aracın geri geri geldiği sırada gözlemci olarak görevlendirilen Haluk Erzincanlı ve Tamer Büyük isimli kişiler, ateşin başında patates közlüyorlarmış. Beraber çalıştığım arkadaşlarım Mustafa Aslan, Cevdet Zaimoğlu ve Talip Ülker bu olaya şahittir” dedi.
Mahkeme hâkiminin geri geri geldiği sırada, arkada gözlemcilerin olmadığını görmesine rağmen niçin çalışmaya devam ettiğini sorması üzerine sanık Mümin Kılıç, “Ben geri geri gelirken orada duruyorlardı. Sonrasında göremedim” dedi.
Mümin Kılıç’ın avukatı Feleknaz Füsun Erten ise müvekkiline baskı uygulandığını savunarak, “İşten çıkartılma tehdidi altında beyanda bulunması sağlanmıştır. İsmini verdiği kişilerin beyanlarının alınmasını ve sorumlulukları kapsamında dosyaya dahil edilmesini talep ediyoruz ” dedi. Mahkeme hâkimi, sanık Mümin Kılıç’ın beyanları arasında çelişkinin giderilemediği ve beyanlarının soyut nitelikte kaldığı gerekçesiyle bu talebi reddetti.
7’NCİ BİLİRKİŞİ RAPORU İSTENDİ
Mahkeme hâkimi, yeni bir bilirkişi heyeti oluşturularak şu hususlara açıklık kazandırılmasını istedi: m İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yüklenici konumda bulunan İSTAÇ A.Ş.’nin, kazanın meydana geldiği alanda yürütülen çalışma bakımından aralarındaki ilişkinin ihale kapsamında ne olduğu. Alt işveren, üst işveren ilişkisi niteliğinde olup olmadığı, m Hizmet alımına ilişkin ihale hükümleri değerlendirilerek çalışma sahasında iş güvenliğine ilişkin gerekli yetki ve sorumluluğun hangi kurum nezdinde yerine getirilmesi gerektiği. m Gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı hususunda değerlendirme yapılması, m Sanıkların savunmalarında belirttikleri hususlar da değerlendirilerek, çalışma alanları da dikkate alınmak suretiyle somut olaydan taksirle ölüme neden olma suçu bakımından kusurlarının bulunup bulunmadığı hususuna açıklık getirilmesi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle