Geri dönüşümlü elbise

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesi temasıyla Beştepe’de davet düzenlendi. Erdoğan konuşmasına Nazım Hikmetin “Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür! Ve bir orman gibi kardeşçesine” dizeleriyle başladı ve özetle şunları söyledi:







BİRKAÇ AYDA FİLİZ VERECEK: Davette Modacı Ezra-Tuba Çetin kardeşlerin tasarladığı geri dönüşüm koleksiyonu da sergilendi. Verilen bilgiye göre, dünyanın ilk vegan kumaşları ile sürdürülebilir moda anlayışı oluşturuldu. Bir manken eşliğinde tanıtılan çevreye duyarlı giyilebilir teknolojik kıyafeti, Emine Erdoğan toprağa gömdü. Kıyafetin birkaç ay sonra filiz vermesi bekleniyor.





KADINLAR HAKLARINI İSTİYOR

“Dünyanın hiçbir yerinde kadınlar, ne merhamet, ne lütuf bekliyor. Kadınlar, en temel insani haklarını, eğitim ve çalışma haklarını istiyorlar. Kadınlarımız artık, her zamankinden daha çok eğitim alıyor, daha çok kendini geliştiriyor, daha çok ‘biz varız’ diyor. Ben de bu kadar seçkin kadını bir arada bulmuşken, sizleri dünyanın geleceğini tehdit eden sorunlar karşısında, bir çözüm sürecine davet edeceğim. Birleşmiş Milletler’den Davos Zirvesi’ne her büyük buluşma, çevre sorunları gündemiyle toplanıyor. Bütün suçu teknolojiye atıp aradan sıyrılamayız. Çünkü çevre sorunlarının altında, insanın bencilliği ve hırsı yatıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın koordinasyonunda ‘Sıfır Atık’ kampanyası başlattık. Kaynakları daha verimli kullanıp, geri dönüşümle israfı azaltmayı hedefliyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne, atıkların ayrıştırılabileceği kumbaralar yerleştirdik, personelimizi eğittik. Bir ayda kayda değer kazanımlar elde ettik. 2 bin 920 kilogram kağıt ve kartonu geri dönüştürerek, 51 ağacın korunmasını sağladık. 420 kilogram camı dönüştürerek, 50 litre petrol tasarruf ettik. 1660 kilogram metali dönüştürerek, 100 watt’lık bir ampülü 2.5 milyon saat çalıştıracak enerji sağladık. Yakın gelecekte birçok belediye, üniversite, restoran zinciri sürece katılacak.”



Davete katılanlar arasında TBMM ve AK Parti Genel Merkezi kadın yöneticileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın eşi Şule Akar, KADEM Başkan Yardımcısı ve Erdoğan’ın kızı Sümeyye Bayraktar, Hürriyet Gazetesi Yönetim Kurulu Üyesi Vuslat Doğan Sabancı, Doğan TV Yönetim Kurulu Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat da yer aldı.



ZEYTİN DALI MENDİLİ

Davete katılanlara ‘bakır ipeği’nden üretilmiş mendil dağıtıldı.



‘Sıfır Atık’ projesinin hatırası olan mendilin toprağa gömüldüğünde, doğaya ve canlılara zarar vermeden üç ay içinde çözünmeye başladığı ve serüvenine dokusunda bulunan zeytin tohumları vasıtasıyla, barışın simgesi ‘zeytin ağacı’ olarak devam edeceği bildirildi.



Davette, tüm garsonlar da yakalarında harekâta atfedilen bir zeytin dalı broşu taşıdı.