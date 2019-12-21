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Dinçer AKBİR/KARTEPE (Kocaeli), (DHA)
21.12.2019 - 14:37, Son Güncelleme:

Geri dönüşüm tesisinde yangın

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Geri dönüşüm tesisinde yangın

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan endüstriyel geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yanına müdahale etti.

Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan endüstriyel geri dönüşüm tesisindeki yağ tankları, saat 14.00 sıralarında bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler kısa sürede büyüyerek bahçede yığılı lastiklere de sıçradı. Fabrika çalışanları itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Gökyüzünü duman kaplarken, bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ediyor.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir geri dönüşüm tesisinin bahçesindeki yağ tanklarında başlayan ve atık lastiklere sıçrayan yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü. Yangın, Kartepe ilçesi Arslanbey Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulu bulunan bir endüstriyel geri dönüşüm tesisinin bahçesinde başladı. Bahçede bulunan atık lastik deposunun içindeki yağ tanklarının henüz bilinmeyen bir sebeple alev alması sonucu başlayan yangın, atık lastiklere sıçradı. Gökyüzünü dumanlar kaplarken, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu söndürülen yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken, fabrikada maddi hasar oluştu.

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