‘Geri dönüş’ tepkisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri‘Geri dönüş’ tepkisi
GeriGündem ‘Geri dönüş’ tepkisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Hacer BOYACIOĞLU
14.11.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Geri dönüş’ tepkisi

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
‘Geri dönüş’ tepkisi

Yerel seçimlerde aday olacak oda ve borsa başkan ve üyelerine görevlerine geri dönme imkânı getiren düzenleme, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) tepki çekti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Doğru bulmuyoruz” dedi, düzenlemeden üretici ve sanayicilerin zarar göreceğini vurguladı.

Konuyla ilgili yasa teklifi, AK Partili 3 milletvekilinin imzasıyla dün verildi. Teklife göre, milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı, birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, aday olamaz veya seçilemezse bir ay içinde eski görevlerine geri dönebilecek. Ara dönemde ise en yaşlı başkan yardımcısı başkanlık görevini yürütecek. Teklif sonrası İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in AK Parti’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı, düzenlemenin de bu amaçla verildiği iddia edildi. Ancak daha sonra, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun’un adı öne çıktı. Olgun’un siyasete girmek istediği ve bir süredir bu yönde bir düzenleme yapılması için kulis yaptığı iddiası dile getirildi.

ÖZGENER’DEN AÇIKLAMA

Gelişmeler üzerine açıklama yapan Mahmut Özgener, Meclis’teki hiçbir milletvekilinin kişiye özel yasalar çıkarmak gibi hesaplar içinde olamayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Bununla beraber yasanın içeriğine ve getirdiği düzenlemeye katılmadığımı özellikle belirtmek isterim. İzmir Belediye Başkanlığı için hakkımda uzun süredir devam eden spekülasyonların, bu yasayla birleştirilerek ismimin siyasi tartışmalara alet edilmesinin beni çok üzdüğünü belirtmek istiyorum.”

‘KESİN ÇİZGİ KORUNMALI’

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da teklifi doğru bulmadıklarını ifade edip şunları söyledi: “Kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğine inanıyorum. Oda-Borsa-Birlik Başkanlığı görevimizle siyaset arasındaki ayrım kesin bir çizgiyle belirlenmiş durumda. Bu çizgi bir defa delinirse, temsil ettiğimiz kurumlara günlük siyasetin nüfuz etmesi söz konusu olur ki, bundan da en fazla bizlere bu görevleri emanet eden üretici, tüccar ve sanayicilerimiz zarar görür. Bu camiada görev üstlenmek ile siyasette yer almak arasındaki kesin çizgi aynen korunmalıdır.” 

Hacer Boyacıoğlu
Hacer Boyacıoğlu
hboyacioglu@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Ünlü Youtuber ve kız arkadaşı yangında öldü

Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

Kılıçdaroğlu ile Akşener görüştü

Maskeli iki grup çatıştı