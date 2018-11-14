‘Geri dönüş’ tepkisi
Yerel seçimlerde aday olacak oda ve borsa başkan ve üyelerine görevlerine geri dönme imkânı getiren düzenleme, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden (TOBB) tepki çekti. TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, “Doğru bulmuyoruz” dedi, düzenlemeden üretici ve sanayicilerin zarar göreceğini vurguladı.
Konuyla ilgili yasa teklifi, AK Partili 3 milletvekilinin imzasıyla dün verildi. Teklife göre, milletvekili ve mahalli idareler seçimlerinde adaylık için görevinden ayrılan birlik başkanı, birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri, aday olamaz veya seçilemezse bir ay içinde eski görevlerine geri dönebilecek. Ara dönemde ise en yaşlı başkan yardımcısı başkanlık görevini yürütecek. Teklif sonrası İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener’in AK Parti’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olacağı, düzenlemenin de bu amaçla verildiği iddia edildi. Ancak daha sonra, Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun’un adı öne çıktı. Olgun’un siyasete girmek istediği ve bir süredir bu yönde bir düzenleme yapılması için kulis yaptığı iddiası dile getirildi.
ÖZGENER’DEN AÇIKLAMA
Gelişmeler üzerine açıklama yapan Mahmut Özgener, Meclis’teki hiçbir milletvekilinin kişiye özel yasalar çıkarmak gibi hesaplar içinde olamayacağını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Bununla beraber yasanın içeriğine ve getirdiği düzenlemeye katılmadığımı özellikle belirtmek isterim. İzmir Belediye Başkanlığı için hakkımda uzun süredir devam eden spekülasyonların, bu yasayla birleştirilerek ismimin siyasi tartışmalara alet edilmesinin beni çok üzdüğünü belirtmek istiyorum.”
‘KESİN ÇİZGİ KORUNMALI’
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da teklifi doğru bulmadıklarını ifade edip şunları söyledi: “Kanun teklifinin geri çekilmesi gerektiğine inanıyorum. Oda-Borsa-Birlik Başkanlığı görevimizle siyaset arasındaki ayrım kesin bir çizgiyle belirlenmiş durumda. Bu çizgi bir defa delinirse, temsil ettiğimiz kurumlara günlük siyasetin nüfuz etmesi söz konusu olur ki, bundan da en fazla bizlere bu görevleri emanet eden üretici, tüccar ve sanayicilerimiz zarar görür. Bu camiada görev üstlenmek ile siyasette yer almak arasındaki kesin çizgi aynen korunmalıdır.”
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