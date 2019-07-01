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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Serkan KILINÇ/SÜRMENE (Trabzon) (DHA)
01.07.2019 - 13:50, Son Güncelleme:

Geri adım atarken 4 metreden düştü

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Geri adım atarken 4 metreden düştü

Trabzon'un Sürmene ilçesinde minibüsüne binmek istediği sırada geri adım atan sürücü Veysel Değerli (45), dengesini kaybederek 4 metreden düştüğü beton zeminde ağır yaralandı. Talihsiz sürücünün düşme anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Sürmene ilçesinde bir dinlenme tesisinin park alanında meydana geldi.Turizm firmasında şoför olarak çalışan Veysel Değerli, turistleri taşıdığı minibüsle tesiste mola verdi. Molanın ardından ziyaretçiler minibüse binerken, sürücü Değerli geri adımlar atarak aracına yöneldi.

Bu sırada arkasında korkuluk bulunmayan 30 santimetrelik duvara takılarak dengesini kaybeden sürücü, yaklaşık 4 metrelik yükseklikten beton zemine düştü.

Geri adım atarken 4 metreden düştü
Ağır yaralanan sürücü, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan Değerl, Yoğun Bakım Servisinde tutuluyor.

Geri adım atarken 4 metreden düştü
Sürücü Veysel Değerli'nin düşme anı, çevredeki bir işyerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Değerli geri adım attığı sırada tesis çalışanlarına el salladıktan sonra aniden boşluğa düştüğü görülüyor.

Geri adım atarken 4 metreden düştü

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