Gergin oturum

BAŞKENTTE 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, TBMM’deki özel oturumla devam etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da tartışmaları özel locadan izledi. 23 Nisan özel oturumundaki tartışmalar nedeniyle ilk kez liderler oturumu erken terk etti. Erdoğan, Bahçeli’nin ardından İYİ Parti sözcüsü konuşmasına başlamadan salondan çıktı. Erdoğan, Meclis’ten ayrılırken Genel Kurul’daki tartışmaları “rezalet” diye yorumladı.

umhurbaşkanı’nın daha sonra Başbakan Binali Yıldırım ve AK Parti Grup Başkanvekillerine, tartışmalara müdahale etmedikleri için tepki gösterdiği görüldü.

ŞİDDETLE REDDEDİYORUM

Özel oturumda grubu adına konuşan tek lider CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu oldu. 15 Temmuz gecesi FETÖ darbesine karşı topyekün direnmenin torunlarına bırakacakları en güzel miras olduğunu belirten CHP Lideri, “Milletvekili arkadaşlarımızın bir kısmı, 20 Temmuz OHAL darbesiyle milletimizin egemenlik haklarını ve TBMM’nin temel yetkilerini devretmişlerdir. Sizin çocuklarınıza bırakacağınız tek adam rejimi kurma mirası vardır ki, üzülerek söylüyorum bu miras kötü bir mirastır. 20 Temmuz darbesini şiddetle reddediyorum” dedi.

AK Parti sıralarından tepkilere karşı Kılıçdaroğlu, “Dinleyeceksiniz” derken, sözlerini “Seçimlerin 4 veya 5 yılda yapılması, o ülkede demokrasinin varlığını göstermez. Demokrasi güçlü bir kuvvetler ayrılığı ilkesine bağlıdır. ‘Sandıktan çıkarım, istediğimi yaparım’, biz bunu kabul etmiyoruz. Yani egemenlik bir kişiye, zümreye ve sınıfa bırakılmış olur. Bugün bu tabloyu yaşıyoruz” diye sürdürdü.

DEDİKODU YAPACAKSANIZ...

CHP lideri, “Kiraya verdiğiniz vekillerinizi sattınız” diye laf atan AK Partili Hüsnüye Erdoğan ve “Siz kendi iradenizi satıyorsunuz” diye bağıran AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık’a, “Hanımefendi gelir konuşursunuz, mahallede değiliz, evde değiliz. Dedikodu yapacaksanız dışarıda yer var” diye karşılık verdi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 15 Temmuz’da Kılıçdaroğlu’nun Bakırköy Belediye Başkanı’nın evinde kahve içip sonucu beklediğini söyleyerek, “Milletvekillerini kiraya vermenin huzursuzluğunu bugün bu kürsüde yansıtmış oluyor” deyince gerilim tırmandı.

ALÇAKLARI VURUN TALİMATI

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Başbakan Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz’da “Jandarmanın çakarları göründüğünde Ilgaz Tüneli’ne saklandığını, geceyi tünelde geçirdiğini” söyledi. Sataşma nedeniyle söz alan Yıldırım sinirli bir ifadeyle, “O gece tanklar senin genel başkanına yol verirken bu ülkenin Başbakanı uçaklara ‘Alçakları vurun’ demiştir. Bu mücadeleyi yapmıştır” diye bağırdı.

AK PARTİ’DEN CHP’YE ‘15 VEKİL’ ELEŞTİRİSİ: LİMON YEMİŞ GİBİLERDİ

MECLİS’teki tartışmalar sırasında CHP’li Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın “kiralık vekil” sözlerine tepki gösterdi. “Bir kişinin sözüyle Meclis’te parmak kaldırıp indirerek her ay maaş alanların asıl kiralıklar olduğunu” ileri süren Özel, “Demokrasi düşmanları, demokrasi kahramanlarının yaptıklarını anlayamaz. Arkadaşlarımızı kiralayabilecek ya da satın alabilecek parayı dünyanın hiçbir matbaası basamaz” dedi. AK Parti Grup Başkanvekili İlknur İnceöz, “İstifa eden 15 milletvekilinin görüntüsünü hepimiz izledik. Hepsi limon yemiş gibi yüzleri ekşi, mutsuz ve partilerinden gitmenin üzüntüsünü yaşıyordu. Adama sormazlar mı, tek adam rejimi derken, kendi partilerindeki tek adamın söylemiyle 15 milletvekilinin bir başka partiye teslim edilmesinin açıklamasını kendilerinden beklemezler mi?” dedi. CHP’li Özel de “Görev yaptığı partinin başbakanı yüzde 49 oy almışken bir kişinin sözüyle görevinden azledildi. Partisinin belediye başkanları, istifa et, istifa etmezsen ben gereğini yapacağım diyen birisi tarafından azledilmiştir. CHP olarak bu tek adam rejimini de, onu savunanları da kınıyoruz” karşılığını verdi. Bu gerilime “Kürt illeri” tartışması da eklendi. HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Kürtlerin yaşadığı bölgelerde Cumhuriyet döneminde yarım asrın olağanüstü hal koşullarında geçtiğini söyledi.

‘KÜRT İLLERİ’ UYARISI

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, HDP yönetimini “siyasi kışkırtma” yapmakla suçlarken, ona yanıt veren HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş’ın “Kürt illeri” ifadesine de Kahraman itiraz etti. Kahraman, “Asla olamaz, Kürt illeri, neresi bu, yok böyle bir yer” diyerek, “açıklayıcı beyanda bulunmazsa” Beştaş’ı Genel Kurul’dan çıkaracağını açıkladı. Beştaş, “Siz Kürtler yok deyince yok mu olacak?” diyerek Kürt nüfusun yoğun olduğu illeri kastettiğini söyledi. Bunun üzerine Kahraman, “Kürdistan diye ifade etmediğinizi beyan ettiniz. Kürt illeri diye bir hadise söz konusu değil” diyerek Meclis’ten çıkarmayı oya sunmadı. Pervin Buldan’ın, “Bu toprakların kadim halkı Ermeniler de büyük bir tarihi trajedinin kurbanı edilmişlerdir. Yarın bu tarihsel trajedinin yıldönümü” sözlerine de Kahraman tepki gösterdi. Kahraman, “Türkiye herhangi bir Ermeni katliamı yapmamıştır, bir soykırım katliamı mevzubahis değildir” yanıtını verdi.

İSMAİL GİDECEK İBRAHİM GELECEK

m CUMHURBAŞKANI Erdoğan Genel Kurul Salonu’na girdiğinde AK Partililer kendisini ayakta alkışladı. Genel Kurul’da yan yana bölümlerde duran MHP Genel Başkanı Bahçeli ile İYİ Partili Yusuf Halaçoğlu’nun selamlaşmadığı görüldü. Kahraman’ın dağıtılan konuşma metninde Atatürk’e yer verilmezken, son dakikada “Mustafa Kemal” ifadesini kullandı. Muhalefet, Kahraman’a “Atatürk” diye laf attı. Kılıçdaroğlu kürsüye gelirken İYİ Partililerden alkış aldı. CHP’li milletvekilleri, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a “Kurtardığın FETÖ’cüleri anlat. Borsacı” diye yerlerinden laflar attılar. İYİ Partili Aytun Çıray, Genel Kurul’da Kılıçdaroğlu’nun yanına giderek sohbet etti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, HDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan’ın “Kürt düşmanlığı yapıyorsunuz” sözlerine yerinden gülerek tepki gösterdiği görüldü. Kahraman’ın kendisini işaret ederek “Kimbilir, İsmail gidecek, İbrahim gelecek” sözlerine CHP’liler “inşallah” diyerek karşılık gösterdi.

HAFİF SORULAR SORMAYIN

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle koltuğunu Cenk Yakın Ortaokulu 6. sınıf öğrencisi 12 yaşındaki Fatih Mintaş’a devretti. Fatih’e birkaç kez “başkan” diye seslenen Erdoğan, “Bu makamlar hep gelip geçicidir. Bugün de Sayın Başkan Fatih’e biz bu makamı takdim ediyoruz. Sizlerin gözlerindeki parıltılar geleceğe olan umudumu çok daha fazlasıyla arttırıyor” dedi.

Küçük Cumhurbaşkanı da, “Bugünün çocukları yarının büyükleri olarak sizlerden aldığımız bu bayrağı ülkemizin en güzel yerlerine taşıyacağız. Bizlere gösterdiğiniz güvene, verdiğiniz değere ve sevgiye layık olacağız” diye konuştu.

Erdoğan, renkli diyalogların yaşandığı kabulde, “Çok hafif sorular sormayın, Cumhurbaşkanımız özgüven sahibi” diyerek basın mensuplarının sorularını istedi. Erdoğan’a ve Fatih’e torunlarıyla 23 Nisan kutlaması yapıp yapmadığı da soruldu. Fatih’in, “Kardeşimin genel provasını izlemiştim. Onunla vakit geçirirum. Torunlarım olmadığı için” sözleri gülüşmeye neden oldu. Erdoğan da “İnşallah olacak. Bol olsun” dedi. Erdoğan, “Benim şimdilik 6 tane var” demesi üzerine Fatih, “Maşallah” diye karşılık verdi. Erdoğan, “Ben buradayım. Torunlar İstanbul’da. Dün kendileriyle eğlendim. 23 Nisan’ı bir gün önceden kutlamış olduk” dedi. (Erdinç ÇELİKKAN / ANKARA)

BAŞBAKAN ESMA

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda koltuğunu 5. sınıf öğrencisi Esma Taşyürek’e bıraktı. Yıldırım, törende özetle şunları söyledi: “23 Nisan, Türkiye Cumhuriyeti kurulmadan kabul edilen ilk resmi bayramdır. Aziz milletimiz, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra yenik düşmüş, ülkemizi işgal edenlerle amansız bir mücadeleye girişmiştir. Bu mücadelede kadın, erkek, ihtiyar birçok kişiyi bu savaşlarda şehit verdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920’de açıldığında ulusal egemenliğimiz yeni Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanı bütün dünyaya duyuruldu.”

Esma Taşyürek de konuşmasında, “Dünyada çocuklarına bayram hediye eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşlarına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

YAŞIM TUTMUYOR

Başbakan daha sonra Esma’ya, eğitimle ilgili düşüncelerini sordu. Esma, “Çocukların görüşü alınmalı” önerisi yaptı. İlkokul 3. sınıf öğrencisi Eymen Kaymak söz alarak, “Ben de bu seçimlerde milletvekili olup size yardım etmek isterdim ama yaşım tutmuyor” dedi. Yıldırım, “Kampanyama katılabilirsin. Kampanya için yaşın tutuyor” yanıtını verdi. (Gizem KARAKIŞ/ANKARA)