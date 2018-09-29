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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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29.09.2018 - 01:37, Son Güncelleme:

'Gerekirse bir kez daha girer yatarım'

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'Gerekirse bir kez daha girer yatarım'

CHP milletvekilleri, Abant’ta üç günlük kampa girdi.

CHP TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma Değerlendirme Programı’ Kılıçdaroğlu’nun konuşması ile başladı. Salona asılan tutuklu eski milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem’in fotoğrafı dikkat çekti. Milletvekilleri arasında ilk konuşmayı geçen hafta tahliye edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu yaptı. “Hakkımdaki hukuki süreç devam ediyor ama bu durum nedeniyle partimin muhalefetini eksik etmesini istemem. Ben gerekirse bir kez daha cezaevine girer yatarım” diyen Berberoğlu, şunları söyledi:

YALNIZ BIRAKMADILAR
“Türkiye’nin içinde bulunduğu adaletsiz durumu yaşayıp gördüm. CHP rozeti beni hiç yalnız bırakmadı. Bu rozetle girdim, bu rozetle çıktım. Bu rozetle gurur duyuyorum. CHP’li olmanın kıymetini daha iyi anladım. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu, elinden geleni yaptı benim için. Tarihi bir adalet yürüyüşüne önderlik etti. Milletvekili arkadaşlarım sürekli yanımda oldu.”

STRATEJİ BELGESİ
Toplantıda daha sonra grup başkanvekilleri Meclis faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da kampta ‘Yerel Seçim Strateji Belgesi’ni anlatacak. Strateji belgesi milletvekillerinin katkıları ile tamamlanarak kampın ardından kamuoyuna açıklanacak. Kampın ilk günü bir protesto da yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kadro davası açtığı gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyleyerek bir süredir CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapan Mahir Kılıç kamp yapılan otele girdi. Kılıç, milletvekillerinin salondan çıkışı sırasında “İşim, ekmeğim, onurum için süresiz açlık grevindeyim” yazılı döviz açtı. Kılıç görevlilerce otelden çıkarıldı.

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