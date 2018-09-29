'Gerekirse bir kez daha girer yatarım'
CHP milletvekilleri, Abant’ta üç günlük kampa girdi.
‘CHP TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma Değerlendirme Programı’ Kılıçdaroğlu’nun konuşması ile başladı. Salona asılan tutuklu eski milletvekili ve PM üyesi Eren Erdem’in fotoğrafı dikkat çekti. Milletvekilleri arasında ilk konuşmayı geçen hafta tahliye edilen CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu yaptı. “Hakkımdaki hukuki süreç devam ediyor ama bu durum nedeniyle partimin muhalefetini eksik etmesini istemem. Ben gerekirse bir kez daha cezaevine girer yatarım” diyen Berberoğlu, şunları söyledi:
YALNIZ BIRAKMADILAR
“Türkiye’nin içinde bulunduğu adaletsiz durumu yaşayıp gördüm. CHP rozeti beni hiç yalnız bırakmadı. Bu rozetle girdim, bu rozetle çıktım. Bu rozetle gurur duyuyorum. CHP’li olmanın kıymetini daha iyi anladım. Genel Başkan Sayın Kılıçdaroğlu, elinden geleni yaptı benim için. Tarihi bir adalet yürüyüşüne önderlik etti. Milletvekili arkadaşlarım sürekli yanımda oldu.”
STRATEJİ BELGESİ
Toplantıda daha sonra grup başkanvekilleri Meclis faaliyetleriyle ilgili sunum yaptı. Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da kampta ‘Yerel Seçim Strateji Belgesi’ni anlatacak. Strateji belgesi milletvekillerinin katkıları ile tamamlanarak kampın ardından kamuoyuna açıklanacak. Kampın ilk günü bir protesto da yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne kadro davası açtığı gerekçesiyle işten çıkarıldığını söyleyerek bir süredir CHP Genel Merkezi önünde oturma eylemi yapan Mahir Kılıç kamp yapılan otele girdi. Kılıç, milletvekillerinin salondan çıkışı sırasında “İşim, ekmeğim, onurum için süresiz açlık grevindeyim” yazılı döviz açtı. Kılıç görevlilerce otelden çıkarıldı.
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