Gereken faydayla serbest

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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05.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Eskişehir’de, boşanmak üzere olduğu eşi Öznur Sazlar’ı çocuğunun yanında 15 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan Harun Sazlar, 34 gün sonra çıktığı ilk duruşmada ‘cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak, bu aşamada tutuklamadan gereken fayda gerçekleştiği’ gerekçesiyle tahliye edildi.

Eskişehir’de yaşayan Öznur (45) ve Harun Sazlar (44) çifti boşanma kararı alarak evlerini ayırdı. İstanbul’a taşınan Harun Sazlar, 1 Ağustos’ta 5.5 yaşındaki oğlunu görmek için Eskişehir’e gitti. Harun Sazlar, evden çıkmak istemeyince Öznür Sazlar ile tartıştı. Öznur Sazlar, “Siz kalın, ben ablama gideceğim” diyerek, evden çıkmak istedi. Harun Sazlar, mutfaktan aldığı bıçakla eşini 15 yerinden bıçakladıktan sonra evden kaçtı. Ağır yaralanan Sazlar hastaneye kaldırıldı.
Tutuklanan Harun Sazlar’a silahla kasten yaralama suçundan dava açıldı. İddianamede saldırganın kendi rızasıyla eylemine son verdiği savunuldu. “Çok sayıda bıçak darbesi olsa da bunların yüzeysel kesi niteliğinde” olduğu, hayati bölgeleri hedef almadığı ve eylemi yaralama suçuna girdiği iddia edildi.

Önceki gün gerçekleşen ilk duruşmada Harun Sazlar ifadesinde “Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Mutfağa gittim, bıçağı aldım, rastgele salladım. Bir ara ‘Aşkım bırak’ dedi. Göz göze geldik, sakinleştim. Bana hakaret içeren bir sözü olmadı” dedi.

Öznur Sazlar da kapıdan çıktığı sırada eşinin saçından tutup banyoya götürdüğünü, ilk üç bıçak darbesini göğsüne vurduğunu belirterek, şöyle devam etti: “Halen el kaslarımı kullanamıyorum. Tedavim sürüyor. Öleceğimi düşündüm. Bıçağı havaya kaldırmış, boğazıma indirmekteyken, diğer eliyle ağzımı kapatmış halde göz göze geldik. ‘Harun yapma’ dedim. Beni bıraktı. Elleri kan olmuştu. Bundan da tedirgin oldu. Can havliyle dışarıya çıktım. Çay ocağındaki yaşlıdan yardım istedim. Şikâyetçiyim.”

Öznur Sazlar’ın avukatı, müvekkilinin 15 bıçak yarası aldığını belirterek, öldürmeye tam teşebbüs suçundan ceza verilmesini istedi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları, sanığın bu eylemi tasarlayarak gerçekleştirdiğini, tahrik olmadığını ifade etti. Mahkeme, ‘cezaevinde geçirdiği süre dikkate alınarak, tutuklamadan gereken fayda gerçekleştiği’ için Harun Sazlar’ı tahliye etti.

YENİDEN TUTUKLANACAK

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararı verilen Harun Sazlı hakkında itirazda bulundu. Üst mahkeme olan Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen itirazın ardından Harun Sazlı hakkında yeniden ‘tutuklama kararı’ çıkarıldı. Hakkında tutuklama kararı olan Harun Sazlı’yı yakalamak için çalışma başlatıldı.

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