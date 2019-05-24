'Gerekçesiz bir karar'
CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul seçimlerinin yenilenmesine karar veren YSK’nın gerekçeli kararını Mevlânâ’nın “Zulüm nedir’ diye sormuşlar, ‘Hak edeni hak ettiği yerden alıp hak etmediği bir yere koymaktır’ demiş. İstanbul halkı hak edene hak ettiğini verecek” sözleriyle değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, kurmaylarından gelen “Hukuki yollara başvuralım” önerisini ise “Hiçbir yere başvurmayacağız, gidip kazanacağız. O kadar” diye geri çevirdi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini iptal gerekçesini açıklamasının ardından kurmaylarına yaptığı değerlendirmede, “Mevlânâ’ya sormuşlar ‘Adalet nedir’ diye. O da ‘Hak edene, hak ettiğini vermektir’ demiş. Peki ‘Zulüm nedir’ diye sormuşlar; ‘Hak edeni hak ettiği yerden alıp hak etmediği bir yere koymaktır’ demiş. İstanbul halkı hak edene hak ettiğini verecek” dedi. Kılıçdaroğlu, YSK’nın gerekçeli kararını önceki akşam saatlerinde açıklaması üzerine Ankara’nın Elmadağ ilçesinde katıldığı iftar programının ardından genel merkeze dönerek kurmaylarıyla değerlendirme yaptı. Basına kapalı toplantıya genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Faik Öztrak, Tuncay Özkan, Yıldırım Kaya ve CHP’nin YSK temsilcisi Mehmet Hadimi Yakupoğlu katıldı. Toplantıda kurmaylar YSK’nın gerekçeli kararı ile ilgili görüşlerini açıkladı.
GİDİP KAZANACAĞIZ
Kurmaylarını dinleyen Kılıçdaroğlu, YSK kararını eleştirerek “Gerekçesiz, hukuksuz, bir gaspı aklamaya dönük bir karar. Mazbatayı çalmak için kılıf uydurmak istenmiş ama o kılıfı da uyduramamışlar, ellerine, yüzlerine bulaştırmışlar. Talimatla yazılan karar bu kadar olur” dedi. Kılıçdaroğlu, kurmaylarından gelen “Hukuki yollara başvuralım” önerisine ise “Hiçbir yere başvurmayacağız, gidip kazanacağız. O kadar” yanıtını verdi. Daha önce dile getirdiği “Bundan sonra rakibimiz YSK” sözünü anımsatan Kılıçdaroğlu, “Ben zaten söyledim, İstanbul seçimlerinde önümüzdeki rakip YSK. Ama onu da geçeceğiz. Türkiye’ye bu yaşattıkları zulümdür. Mevlânâ’ya sormuşlar, ‘Adalet nedir’ diye. O da ‘Hak edene hak ettiğini vermektir’ demiş. Peki ‘Zulüm nedir’ diye sormuşlar; ‘Hak edeni hak ettiği yerden alıp, hak etmediği bir yere koymaktır’ demiş. İstanbul halkı hak edene hak ettiğini verecek” dedi.
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