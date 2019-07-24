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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gerekçeli karar: Sosyal medya gücüyle uyuşturucuya özendirdi

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Gerekçeli karar: Sosyal medya gücüyle uyuşturucuya özendirdi

Sosyal medyada ‘Pucca’ takma ismini kullanan Pınar Karagöz’ün, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına alenen özendirme’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira adli para cezası almasının ardından Anadolu Adliyesi 52. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.

Sanığın, Kolombiya’nın Medellin şehrine ilişkin sosyal medya paylaşımına atıfta bulunulan gerekçeli kararda, “Sanık Pınar Karagöz, bu paylaşımı ile Kolombiya’nın uyuşturucu kartelleri ile meşhur, kokain kartellerinin başkenti sayılan Medellin şehrine atıfta bulunmuş, buradaki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde hayatta kalabildiklerini belirtip, uyuşturucu madde kullanımı olması durumunda ekonomik döngüden dolayı Medellin’deki fakir insanların evlerine ekmek götürebileceklerini ima etmekte ve kişileri uyuşturucu kullandırmaya özendirmekte olduğunun tespit edildiği” anlatıldı.

1.72 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR

1.72 milyon takipçisi olduğu hatırlatılan Pınar Karagöz’ün, bir başka sosyal medya paylaşımında da uyuşturucu madde kullanmaya başladığını ima ederek “Kendisini her yönüyle örnek alan kişilere uyuşturucu madde kullanımına davet etmekte olduğunun tespit edildiği” ifade edildi.
Son yıllarda sosyal medyanın büyük kitlelerce kullanıldığına dikkat çekilen gerekçeli kararda, “Sosyal medyanın toplumlarda yarattığı etkiye bakınca; bu imkan kullanılarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde belli bir ideoloji çerçevesinde yapılan örgütlenmeler ile hükümetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilebilmiştir. Bu da her yaştan kişinin erişim imkanı olan sosyal medyanın gücünü ortaya koymaktadır” denildi. m Aziz ÖZEN/İSTANBUL

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