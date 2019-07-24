Gerekçeli karar: Sosyal medya gücüyle uyuşturucuya özendirdi
Sosyal medyada ‘Pucca’ takma ismini kullanan Pınar Karagöz’ün, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına alenen özendirme’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis ve 66 bin 666 lira adli para cezası almasının ardından Anadolu Adliyesi 52. Asliye Ceza Mahkemesi gerekçeli kararını açıkladı.
Sanığın, Kolombiya’nın Medellin şehrine ilişkin sosyal medya paylaşımına atıfta bulunulan gerekçeli kararda, “Sanık Pınar Karagöz, bu paylaşımı ile Kolombiya’nın uyuşturucu kartelleri ile meşhur, kokain kartellerinin başkenti sayılan Medellin şehrine atıfta bulunmuş, buradaki insanların uyuşturucu ticareti sayesinde hayatta kalabildiklerini belirtip, uyuşturucu madde kullanımı olması durumunda ekonomik döngüden dolayı Medellin’deki fakir insanların evlerine ekmek götürebileceklerini ima etmekte ve kişileri uyuşturucu kullandırmaya özendirmekte olduğunun tespit edildiği” anlatıldı.
1.72 MİLYON TAKİPÇİSİ VAR
1.72 milyon takipçisi olduğu hatırlatılan Pınar Karagöz’ün, bir başka sosyal medya paylaşımında da uyuşturucu madde kullanmaya başladığını ima ederek “Kendisini her yönüyle örnek alan kişilere uyuşturucu madde kullanımına davet etmekte olduğunun tespit edildiği” ifade edildi.
Son yıllarda sosyal medyanın büyük kitlelerce kullanıldığına dikkat çekilen gerekçeli kararda, “Sosyal medyanın toplumlarda yarattığı etkiye bakınca; bu imkan kullanılarak dünyanın farklı yerlerindeki ülkelerde belli bir ideoloji çerçevesinde yapılan örgütlenmeler ile hükümetlerin devrilmesi sonucuna gidecek kadar neticeler elde edilebilmiştir. Bu da her yaştan kişinin erişim imkanı olan sosyal medyanın gücünü ortaya koymaktadır” denildi. m Aziz ÖZEN/İSTANBUL
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