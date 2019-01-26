Gerekçeli karar: İslam'ı keyfine alet etti
Konya'da kendisini ‘şeyh’ olarak tanıtarak 5 erkeğe cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla 61 yıl 3 ay, ‘müstehcenlik’ suçundan ise 1 yıl hapis cezası alan Süleyman Işık hakkındaki gerekçeli karar açıklandı.
Konya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, Işık’ın kendisini ‘Faruki Tarikatı’nın sorumlusu olarak tanıttığı, evinin bodrumda dini konuşmalar yaptığı, yardımcılığını ise Murat Karabayrak’ın üstlendiği belirtilerek şöyle denildi:
“Işık, sohbetlerinden ayrılanların başına türlü musibetler ve fenalıklar geleceğini, yaptıklarını onaylamayanların helak olacaklarını anlatarak, korkutmak suretiyle devamlılıklarını sağlamış, bir kısmı 18 yaşından küçük erkek çocukları olan katılımcıların dini konulardaki bilgisizliklerinden faydalanmak suretiyle kendisinin sözlerine mutlak itibar edilmesi gerektiğine inandırmış, bir takım sorunları olan ve manevi yönden eksiklik hisseden genç yaştaki erkeklerle yakından ilgilenmiştir.”
‘BU BİR İLİM AKTARMA ŞEKLİ’
Kararda, Işık’ın 2011-2017 yılları arasında yaşları 17-21 arasında değişen mağdurlara uydurma hikâyeler anlattığı belirtilerek “Bu bir manevi ilim aktarma şekli ve rahmani durumdur. Bunu bilmeyen kişilere anlatmaman gerekir. Bana itaat ettiğin zaman manevi olarak rütbe alıp ilerleyeceksin” diye kandırdığı ve onlarla cinsel ilişkiye girdiği vurgulandı. Kararda, şu ifadelere yer verildi: “Bu eylemlerine kendisinde bahaneler bularak iradesini bu şekilde hile sayılacak sözlerle fesada uğrattığı bazı mağdurları kanunen suç olan emellerinde kullanmış, diğer yandan İslam dininde yeri olmayan, asla kabul edilmeyen ve kati surette yasak sayılan bu türden ahlaka mugayyir eylemlerini dini bilgisi zayıf olan mağdurlara dinin gereği gibi yansıtarak, İslam’ı da şahsi keyif ve heveslerine alet etmiştir.”
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