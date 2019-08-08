Gerekçeli karar... ‘Aladağ kaza değildi’

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGerekçeli karar... ‘Aladağ kaza değildi’
GeriGündem Gerekçeli karar... ‘Aladağ kaza değildi’
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
08.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gerekçeli karar... ‘Aladağ kaza değildi’

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
Gerekçeli karar... ‘Aladağ kaza değildi’

ADANA’nın Aladağ ilçesinde, Süleymancılara ait yatılı Kuran kursunda 10’u kız çocuğu 12 kişinin yanarak ölmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.

Kararda, elektrik tesisatı yenilenmediği için yangının çıktığı belirtilerek, “Yangın çıkabileceğinin öngörülebilir olduğu anlaşılmıştır. Kaza veya tesadüf söz konusu değildir” denildi.

KAPILAR KAÇIŞI ENGELLEDİ

Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, yangının bakımsız iç tesisattan kaynaklandığı belirtilerek, “Elektrik tesisatının yenilenmemesi, bakımın yapılmaması, yanabilir özellikteki elektrik kablolarının kullanılmaya devam edilmesi, aşırı gerilim esnasında akımı kesen röle sisteminin bulunmaması yangın çıkmasına doğrudan doğruya etkilidir” ifadeleri kullanıldı. Yanıcı malzeme kullanılmasından ötürü ateşin hızla yayıldığı vurgulanan kararda şöyle devam edildi: 

“Birinci kattaki yangın merdiveni kapısının 57 santimetre genişliğinde olması, kapının yangına 60 dakika dayanacak malzemeden yapılmayıp PVC olması, kapının kolunun olmaması, yangın kaçış levhaları ve yönlendirmelerinin bulunmaması ölüm ve yaralanmaların sayısını arttırmıştır. Yurt sakinlerini acil çıkışlara yöneltecek yön ve işaretler bulunmadığından ve yangın tatbikatı yapılmadığından çıkışlara yönelememişlerdir. Acil çıkış kapılarının sürekli kapalı olduğuna dair öğrencilerde oluşan inanç, yönelimi engellemiştir. Kapıların eriyip yapışması ve zehirli gaz çıkarması, kaçışı engellemiştir.”

YANGIN ÖNGÖRÜLEBİLİRDİ

Otomatik yangın algılama cihazının olmadığına dikkat çekilerek, “Sistem kurulu olsaydı yangının çıktığı herkesçe anlaşılacak, hem erken müdahale sağlanacak hem de yurdun tahliyesi sağlanabilecekti” denildi. Kararda şunlar vurgulandı: “Yangın tatbikatı yaptırılmış olsa; öğrenciler daha az panik yapacak, hangi hareket tarzlarını benimseyeceklerini bilecek, acil çıkış kapılarına doğru hareket tarzı ile yönelebilecek, var olsa yangın tüplerini kullanabileceklerdi. Binanın eski olduğu, çok dikkatli davranılması gerekliliği, yurtta yaşı küçük çocukların kaldığı, normalden çok güvenlik önlemi alınması gerektiği, yangın çıkabileceğinin öngörülebilir olduğu anlaşılmıştır. Kaza veya tesadüf ise söz konusu değildir.”

Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılara ait yatılı kursta 29 Kasım 2016’da çıkan yangında 10’u öğrenci 12 kişi can vermişti. Dernek başkanı ve yurt müdürünün de aralarında bulunduğu 18 sanıktan 12’si 7 ay 15 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. m İsmail SAYMAZ

İsmail Saymaz
İsmail Saymaz
isaymaz@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
ABD heyeti ile kritik görüşmeler sonrası çok önemli açıklama
Doktor sevgilisinin evinde ölü bulunan Ayşe'nin annesinden korkunç iddia
Acı haberi alınca yıkıldılar
Adalet Bakanı duyurdu: ‘Meclis açıldığında ilk gündem maddesi olacak…’