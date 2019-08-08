Gerekçeli karar... ‘Aladağ kaza değildi’
ADANA’nın Aladağ ilçesinde, Süleymancılara ait yatılı Kuran kursunda 10’u kız çocuğu 12 kişinin yanarak ölmesine ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı.
Kararda, elektrik tesisatı yenilenmediği için yangının çıktığı belirtilerek, “Yangın çıkabileceğinin öngörülebilir olduğu anlaşılmıştır. Kaza veya tesadüf söz konusu değildir” denildi.
KAPILAR KAÇIŞI ENGELLEDİ
Kozan Ağır Ceza Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, yangının bakımsız iç tesisattan kaynaklandığı belirtilerek, “Elektrik tesisatının yenilenmemesi, bakımın yapılmaması, yanabilir özellikteki elektrik kablolarının kullanılmaya devam edilmesi, aşırı gerilim esnasında akımı kesen röle sisteminin bulunmaması yangın çıkmasına doğrudan doğruya etkilidir” ifadeleri kullanıldı. Yanıcı malzeme kullanılmasından ötürü ateşin hızla yayıldığı vurgulanan kararda şöyle devam edildi:
“Birinci kattaki yangın merdiveni kapısının 57 santimetre genişliğinde olması, kapının yangına 60 dakika dayanacak malzemeden yapılmayıp PVC olması, kapının kolunun olmaması, yangın kaçış levhaları ve yönlendirmelerinin bulunmaması ölüm ve yaralanmaların sayısını arttırmıştır. Yurt sakinlerini acil çıkışlara yöneltecek yön ve işaretler bulunmadığından ve yangın tatbikatı yapılmadığından çıkışlara yönelememişlerdir. Acil çıkış kapılarının sürekli kapalı olduğuna dair öğrencilerde oluşan inanç, yönelimi engellemiştir. Kapıların eriyip yapışması ve zehirli gaz çıkarması, kaçışı engellemiştir.”
YANGIN ÖNGÖRÜLEBİLİRDİ
Otomatik yangın algılama cihazının olmadığına dikkat çekilerek, “Sistem kurulu olsaydı yangının çıktığı herkesçe anlaşılacak, hem erken müdahale sağlanacak hem de yurdun tahliyesi sağlanabilecekti” denildi. Kararda şunlar vurgulandı: “Yangın tatbikatı yaptırılmış olsa; öğrenciler daha az panik yapacak, hangi hareket tarzlarını benimseyeceklerini bilecek, acil çıkış kapılarına doğru hareket tarzı ile yönelebilecek, var olsa yangın tüplerini kullanabileceklerdi. Binanın eski olduğu, çok dikkatli davranılması gerekliliği, yurtta yaşı küçük çocukların kaldığı, normalden çok güvenlik önlemi alınması gerektiği, yangın çıkabileceğinin öngörülebilir olduğu anlaşılmıştır. Kaza veya tesadüf ise söz konusu değildir.”
Adana’nın Aladağ ilçesinde Süleymancılara ait yatılı kursta 29 Kasım 2016’da çıkan yangında 10’u öğrenci 12 kişi can vermişti. Dernek başkanı ve yurt müdürünün de aralarında bulunduğu 18 sanıktan 12’si 7 ay 15 gün ile 12 yıl 2 ay 20 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırılmıştı. m İsmail SAYMAZ
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