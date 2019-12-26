Gerekçeli karar açıklandı: Tecavüz etti 20’nci kattan attı

TECAVÜZ ETTİ: Dosyada yer alan raporlar ve Şule Çet’in arkadaşına gönderdiği ‘off analog’ mesajının “Anal yoldan cinsel saldırı dışında başkaca bir anlama gelmediği delillerle sabit olduğu” vurgusunu yapan mahkeme, Şule Çet’in, Çağatay Aksu’nun nitelikli cinsel saldırısına uğradığını sabit gördüğünü kararında belirtti.

Berk Akand - Çağatay Aksu

İNTİHAR SÜSÜ: Kararda, Çet’in tecavüz eylemine sert tepki göstererek, saçlarını yolduğu, Aksu ile tartıştığı belirtilerek şunlar kaydedildi: “Çağatay Aksu’nun şikayet edileceğini ve zor durumda kalacağını düşünerek maktuleyi darp ettiği, boğazını sıkması nedeniyle ölen veya şuurunu kaybedip bayılmış olan maktulenin öldüğünü düşünerek, intihar görüntüsü vermek için binanın 20. katındaki ofisin penceresinden aşağı atmak suretiyle, işlediği cinsel saldırı suçunu gizleme ve delilleri ortadan kaldırmak amacıyla nitelikli kasten öldürme, nitelikli cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarını işlemiştir.”

DELİLLERİ YOK ETTİ: “Aksu’nun delilleri yok ettikten sonra ofisin penceresinden, 03.50 sıralarında maktuleyi aşağı attığı sabittir. Berk Akand’ın beyanına göre, ofisten çıkmadan kısa süre önce Aksu tarafından kullandıkları bardakların yıkanmış olmasıyla da delillerin yok edildiği kanaatine varılmıştır.”

PARMAĞI NASIL KIRILDI: Çet’in şuurunun yerinde olduğu sırada atılmadığı kanaatine varıldığı anlatılan kararda, “Aksu’nun parmağındaki kırığın Çet’e vurduğu sırada oluşmuş olabileceği gibi maktuleyi darp ettikten sonra pencereden aşağı atma sırasında da oluşmuş olabileceği” ifadelerine yer verildi.

GÖRDÜ, ENGEL OLMADI: Berk Akand’ın, Aksu’nun, Çet’e yönelik cinsel saldırı, darp ve aşağı atma eylemlerini gördüğü halde engel olmadığı belirtilerek, “Aksu’nun yanında yer alarak, onu cesaretlendirerek eylemini kolaylaştırmak suretiyle, Çet’in direncinin kırılmasını sağlamış, Aksu’nun nitelikli cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli kasten adam öldürme suçlarına yardım eden sıfatıyla katıldığının tüm dosya kapsamı delillerle sabit olduğu anlaşılmıştır” denildi.