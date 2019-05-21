‘Gerekçede her şey açıklıkla yer alsın’
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve siyasi parti liderlerinin Samsun’daki 19 Mayıs törenlerinde, ortak fotoğraf vermesine ilişkin tartışmaları, “Umarız önümüzdeki dönemde ortak aklı arama amacıyla bir masa başında da bu tür toplantılar yapılır” diye yorumladı.
Öztrak, dün Genel Merkez’deki basın toplantısında YSK’nın açıklayacağı İstanbul seçimlerini iptal gerekçesi için de şöyle konuştu: “Biz YSK gerekçeli kararında her şeyin açıklıkla yer almasını bekliyoruz. AK Parti verdiği iptal dilekçesinde birçok şey iddia etti ama oy çalındığını hiç söylemediler. YSK da açıkladığı kısa kararda çalma ve çırpmadan hiç söz etmedi. Ancak AK Parti Genel Başkanı ve adayı ağzından oyların çalındığını düşürmüyorlar. Bu oylar çalındıysa kim çaldı? AK Parti’nin gözlemcileri neden göz yumdu? 280 bin gözlemci diyorlardı. YSK da buna bir iptal gerekçesi olarak kararda yer verecekse bu soruların cevaplarını açıkça belirtmelidir. Ayrıca AK Parti Genel Başkanı’nın var olduğunu söylediği kamera görüntülerinin de gerekçeli kararda yer almasını bekliyoruz. Erdoğan, sürekli bazı sandıklarda oy sayım cetvellerinin mühürsüz, imzasız ve eksik olduğunu söylüyor. YSK gerekçeli kararında bunu iptal gerekçesi olarak görecekse, ıslak imzalı sandık sonuç tutanaklarının neye yaradığını da mutlaka açıklamalıdır. AK Parti, ıslak imzalı tutanaklara sandık başında ve ilçe seçim kurullarında birleştirilirken şikâyette bulunmamıştır. Bu bir iptal gerekçesi olacaksa, oy sayım cetvellerinin sonuca nasıl etki ettiğini açıklamalıdır.”
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