Gerçekmiş
UŞAK’ın Banaz ilçesinde ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknota ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, soruşturma kapsamında banknotu Merkez Bankası’na göndererek gerçek olup olmadığını sordu. Merkez Bankası’ndan gönderilen cevap yazısında, banknotun gerçek olduğu ancak ‘tedavül değeri olmadığı’ yani ‘hatıra parası’ niteliğinde olduğu belirtildi. Bunun üzerine savcılık banknotu Yavuz Karapınar’a iade etti. Soruşturma sonlandırılarak ‘takipsizlik’ kararı verildi. Hürriyet’e konuşan Karapınar, “Başıma bela aldım. Kâbus oldu, teslim alır almaz attım gitti” dedi.
İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Kızılcasöğüt beldesindeki bir şahsın 1 milyon dolarlık banknot bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlemişti. 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şahıslardan Yavuz Karapınar’ın üzerinde yapılan aramada 1 milyon dolarlık banknot ele geçirilmişti. Karapınar ifadesinde, “Çarşıda gezerken yerde sarı bir zarf gördüm. Dikkatimi çekti. Aldım, içini açtım. 1 milyon dolarlık banknot vardı. Yanında da sertifika vardı. Aldım cebime koydum. Satmak için uğraşmadım. Sadece arkadaşlarıma gösterecektim. Cebimde gezdiriyordum” demişti. Savcılık Karapınar’ı serbest bırakmış ancak ‘parada sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma başlatmıştı. Öte yandan farklı kaynaklarda
1 milyon dolarlık banknotların 1980’li yıllarda Amerikan rüyasını temsilen prestij ve hatıra olarak basıldığı yer alıyor.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle