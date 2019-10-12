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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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MUSA KESLER
Haber Giriş: 12.10.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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UŞAK’ın Banaz ilçesinde ele geçirilen 1 milyon dolarlık banknota ilişkin olarak yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılık, soruşturma kapsamında banknotu Merkez Bankası’na göndererek gerçek olup olmadığını sordu. Merkez Bankası’ndan gönderilen cevap yazısında, banknotun gerçek olduğu ancak ‘tedavül değeri olmadığı’ yani ‘hatıra parası’ niteliğinde olduğu belirtildi. Bunun üzerine savcılık banknotu Yavuz Karapınar’a iade etti. Soruşturma sonlandırılarak ‘takipsizlik’ kararı verildi. Hürriyet’e konuşan Karapınar, “Başıma bela aldım. Kâbus oldu, teslim alır almaz attım gitti” dedi.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Kızılcasöğüt beldesindeki bir şahsın 1 milyon dolarlık banknot bulundurduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlemişti. 3 kişi gözaltına alınmıştı. Bu şahıslardan Yavuz Karapınar’ın üzerinde yapılan aramada 1 milyon dolarlık banknot ele geçirilmişti. Karapınar ifadesinde, “Çarşıda gezerken yerde sarı bir zarf gördüm. Dikkatimi çekti. Aldım, içini açtım. 1 milyon dolarlık banknot vardı. Yanında da sertifika vardı. Aldım cebime koydum. Satmak için uğraşmadım. Sadece arkadaşlarıma gösterecektim. Cebimde gezdiriyordum” demişti. Savcılık Karapınar’ı serbest bırakmış ancak ‘parada sahtecilik’ ve ‘dolandırıcılık’tan da soruşturma başlatmıştı. Öte yandan farklı kaynaklarda
1 milyon dolarlık banknotların 1980’li yıllarda Amerikan rüyasını temsilen prestij ve hatıra olarak basıldığı yer alıyor.

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