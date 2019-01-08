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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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08.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

’Gerçek gıda’ yönetmeliği geliyor: Nar ekşisi taklidi yapamayacak

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’Gerçek gıda’ yönetmeliği geliyor: Nar ekşisi taklidi yapamayacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslağı hazırladı. Aromalar ya da şerbetler kullanılarak ‘nar ekşisi’, ‘pekmez’, ‘bal ‘gibi isimlerle üretimlere izin verilmeyecek.

Taslağın ayrıntıları özetle şöyle:

- Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin asgari teknik ve hijyen kriterleri, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeler, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, gıda enzimleri ve bulaşanların gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarları belirlenecek.

- Nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlenimi verecek nar ekşili sos, nar ekşisi sosu, nar aromalı sos ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek.

- Pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi verecek meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek.

- Bal aroması eklenerek bal aromalı şurup adıyla aromalı şurup yapılamayacak.

- Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi yaratacak ürünler üretilemeyecek.

- Gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımı, tescilde belirtilen özelliklere uygunluğu bakanlıkça yapılacak.

- Yönetmelik kapsamında yer alan ve ülkesel veya yöresel adlarıyla belirtilen gıdalar, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla bu adlarla üretilebilecek.”

TRANS YAĞA 2 GRAM KARARI

’Gerçek gıda’ yönetmeliği geliyor: Nar ekşisi taklidi yapamayacak

- HÜRRİYET gazetesi pazar günü yayımlanan ‘Ses Ver’ sayfasında trans yağların zararlarını gündeme getirmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslağı’nda “Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç gıdalarda trans yağ içeriği 100 gram yağda 2 gramı geçemeyecek” maddesi yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü de pasta, kurabiye, bisküvi, pizza, soslar, kızartmalar, şekerlemeler ve daha pek çok gıdada bulunan ve her yıl 540 bin ölüme yol açtığı belirtilen trans yağlara karşı harekete geçti. 2023 yılına kadar endüstriyel trans yağların kullanımdan kaldırılması hedefleniyor.

 

 

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