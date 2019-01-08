’Gerçek gıda’ yönetmeliği geliyor: Nar ekşisi taklidi yapamayacak
Tarım ve Orman Bakanlığı, Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslağı hazırladı. Aromalar ya da şerbetler kullanılarak ‘nar ekşisi’, ‘pekmez’, ‘bal ‘gibi isimlerle üretimlere izin verilmeyecek.
Taslağın ayrıntıları özetle şöyle:
- Gıda ve gıda ile temas eden madde ve malzemelere ilişkin asgari teknik ve hijyen kriterleri, pestisit kalıntıları ve veteriner ilaç kalıntıları, gıda katkı maddeleri, gıdalara eklenebilecek vitaminler, mineraller ve belirli diğer öğeler, aroma vericiler ve aroma verme özelliği taşıyan gıda bileşenleri, gıda enzimleri ve bulaşanların gıdalarda bulunabilecek maksimum miktarları belirlenecek.
- Nar ekşisi olmadığı halde nar ekşisi izlenimi verecek nar ekşili sos, nar ekşisi sosu, nar aromalı sos ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek.
- Pekmez olmadığı halde pekmez izlenimi verecek meyveli şekerli şurup, meyve tatlısı, pekmez şurubu, meyveli şekerli şerbet ve benzeri isimlerle ürünler üretilemeyecek.
- Bal aroması eklenerek bal aromalı şurup adıyla aromalı şurup yapılamayacak.
- Bitkisel yağ veya diğer gıda bileşenleri kullanılarak peynir izlenimi yaratacak ürünler üretilemeyecek.
- Gıda ile ilgili coğrafi işaret veya geleneksel ürün adlarının kullanımı, tescilde belirtilen özelliklere uygunluğu bakanlıkça yapılacak.
- Yönetmelik kapsamında yer alan ve ülkesel veya yöresel adlarıyla belirtilen gıdalar, coğrafi işaretten doğan haklara aykırı olmamak koşuluyla bu adlarla üretilebilecek.”
TRANS YAĞA 2 GRAM KARARI
- HÜRRİYET gazetesi pazar günü yayımlanan ‘Ses Ver’ sayfasında trans yağların zararlarını gündeme getirmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik Taslağı’nda “Hayvansal yağlarda doğal olarak bulunan trans yağ hariç gıdalarda trans yağ içeriği 100 gram yağda 2 gramı geçemeyecek” maddesi yer aldı. Dünya Sağlık Örgütü de pasta, kurabiye, bisküvi, pizza, soslar, kızartmalar, şekerlemeler ve daha pek çok gıdada bulunan ve her yıl 540 bin ölüme yol açtığı belirtilen trans yağlara karşı harekete geçti. 2023 yılına kadar endüstriyel trans yağların kullanımdan kaldırılması hedefleniyor.
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