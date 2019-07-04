'Gerçeği cesaretle dillendirebiliyoruz'
CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan, dün Ankara’da 8. Uluslararası Öğrenciler Mezuniyet töreninde özetle şunları söyledi: “Ülkemizde 182 ülkeden 150 bin uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapıyoruz. Hedefimiz 2023’te bu sayıyı 200 bine çıkarmak. Türkiye Maarif Vakfımız aracılığıyla yurtdışında faaliyete geçirdiğimiz 2 üniversite, 269 okul ve 35 de yurt bulunuyor. Şimdi altyapıyı daha da güçlendirme zamanıdır.
Tarih boyunca yaşadığımız sayısız acıya, zulüm ve ihanete rağmen hiçbir zaman kin, nefret, ayrımcılık, ötekileştirme hakir görme yanlışına asla düşmedik. Vatanımızı korurken de yurtdışında terörle mücadele ederken de dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın zulümlere tepkimizi koyarken asla intikam alma anlayışıyla hareket etmedik. Biz sadece adaletin peşindeyiz. Bugün ‘Dünya 5’ten büyüktür’ gerçeğini cesaretle dillendirebilen bir Türkiye varsa, katettiğimiz mesafenin verdiği özgüven sayesindedir. İster DEAŞ’lı, ister PKK’lı olsun, kendi insanına kurşun sıkan FETÖ’cü olsun isterse Neonazi terörü olsun eli kanlı katillerin bizi çekmek isteyen tuzağa asla düşmeyeceğiz. Bunların hepsi aynı bataklıkta beslenen parazitlerdir.
G-20 zirvesinde Japonya’daydık. Japonya’da 800 üniversitenin yüzde 10’u yani 80 tanesi kadın üniversitesi. Sadece kızlardan oluşan üniversite. Ta kreşten alıp ilk, orta, lise, ardından üniversite olmak suretiyle çok farklı bir yapıyı Japonya’da oluşturmuş durumdalar. Bu alanda atılan adımın bizler için önem arz ettiğini şu anda YÖK Başkanı’na hatırlatıyorum, çalışmanı da buna göre yap. Türkiye de benzer bir adımı atmalı.”
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