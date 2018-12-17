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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Özge EĞRİKAR - İSTANBUL
17.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Gerçeği 21 yıl sonra eşine itiraf etti: 3 çocuk da senin değil

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Gerçeği 21 yıl sonra eşine itiraf etti: 3 çocuk da senin değil

Necdet Ç. (45), 21 yıllık eşi İlkay Y.’ye (37) kendisini terk ettiği iddiasıyla boşanma davası açtı, hayatının yalanıyla karşı karşıya kaldı. Velayetlerini istediği 3 çocuğunun da kendisinden olmadığını öğrenen Necdet Ç., boşandığı eşine 510 bin TL’lik tazminat davası açtı.

KÂĞITHANE’de yaşayan pastacı Necdet Ç. (45), 21 yıl önce İlkay Y. (37) ile evlendi. Evliliği boyunca şu anda 20, 11 ve 10 yaşlarında olan 3 çocuk dünyaya getiren İlkay Y., iki yıl önce ise evden ayrıldı. Necdet Ç. eşini dönmeye razı edemeyince boşanma davası açtı. Dava devam ederken çocukların velayetini de istedi. İlkay Y. ise eve gelerek çocukları görmek isteyen Necdet Ç.’ye “Neden çocukların velayetini istedin? Çocuklar senden değil ki” dedi. Necdet Ç. çocukların velayetini alacağı için eşinin böyle bir savunma yaptığını düşündü. Bu sırada boşanma davası sonuçlandı. Mahkeme çiftin boşanmalarına ve yaşları küçük iki çocuk için Necdet Ç.’nin 600 lira nafaka ödemesine hükmetti. Çocukların velayeti de annelerine verildi.

DNA TESPİTİ İSTEDİ

Necdet Ç. boşandığı eşinin sözleri üzerine çocuklarına soy bağının reddi davası açtı ve DNA tespiti istedi. Mahkeme 3 çocuğu ve Necdet Ç.’yi Adli Tıp Kurumu’na sevk etti. Çıkan DNA sonucuna göre, çocukların hiçbirinin babası Necdet Ç. değildi. Necdet Ç. avukatı Nahide Siller aracılığıyla eski eşine 10 bin lira maddi, 500 bin lira da manevi tazminat istemiyle dava açtı.

‘EVİMİN TAPUSUNU BANA GERİ VERSİN’

Eski eşinin 21 yıllık evlilikleri süresince hiç açık vermediğini belirten Necdet Ç., şunları söyledi: “İlk davayı ben açtım. Davayı geri çektirdiler. Bu defa o dava açtı. Geçen yıl ocak ayında boşandık. Boşanma süreci devam ederken Sadık B. ile yaşamaya başladı. Çocuklarımı istiyordum. DNA testiyle çocukların benden olmadığını öğrendim. Çocukların biyolojik babalarının kim olduğunu da bilmiyorum. Evimin tapusu da onun üzerineydi. Tapumu geri versin. Elin çocuğunu ne yapayım ben? Çocukların şu an hangi soyadı taşıdıklarını da bilmiyorum. O kadın Allah’ından bulsun.”

 

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Son 24 saatte ne oldu? (16.12.2018) 2
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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