Genital uçuk nedir, nasıl tedavi edilir?
Genital uçuk veya tıbbi olarak ‘Kondilom’ , hpv enfeksiyonu sonucu genital bölgede oluşan genital siğillere verilen isimdir. Genital siğil ile eş anlamlıdır. Hpv virüsü genital bölge dışında ağızdan da siğil yapabildiği için tüm bu cinsel ilişki ile geçen siğiller kondilom adını alır. Peki, genital uçuk nasıl anlaşılır?
Genital uçuklar, cinsel yolla bulaşan ve human papilloma virüs, HPV adı verilen bir DNA virüsün neden olduğu iyi huylu cilt lezyonudur. bKondilom belirtileri bulguları hastaların büyük kısmında 1-6 ay içinde başlasa da bir çok hastada yıllar sonra da ortaya çıkabilmektedir. Genital uçuk belirtileri olarak genelde dış genital bölgede küçük pütürcükler ortaya çıkar. Bu yapılara siğil adı verilir. Bu siğiller kendi tarafından görülebilir ya da elle hissedilebilir. Tedavi olmazsa siğiller uzun bir süre kalabilir, ancak bu oldukça nadirdir. Genel sürekli olarak büyüme veya yayılma eğilimi gösterirler.
Bulguları:
Perina, vulva, vajen, perinal bölgelerde anormal renk ve şekil değişiklikleri ile anormal kabarıklıklar görülmesi, genital bölgede kaşıntı, yanma veya kanama.
Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:
Asetik asit uygulanarak ciltteki renk değişikliklerinden siğil olup olmadığı anlaşılabilir. Dıştan görünen herhangi bir lezyonun olmadığı durumlarda rahim ağzınınbüyüteç benzeri kolposkop-vulvoskop adı verilen bir cihaz ile incelenmesi ile tanı konabilir.
Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır :
Kondilom tedavisinde en çok uygulanan yöntemler siğillerin yakılması yada dondurulmasıdır. Burada amaç siğillerin tahribidir. Dondurma işlemi krioterapi olarak da isimlendirilir. Özel bir krioterapi cihazı ile sıvı nitrojen yada karbondioksit kullanılarak kondilom dondurma işlemi yapılır.Kondilom yakma işleminde koter cihazı, leep cihazı veya lazer uygulanır. Krioterapiye göre sonuçlar daha iyidir. Büyük lezyonlar ameliyat ile çıkarılmayı gerektirebilir. Siğil dondurma hariç diğer işlemler için lokal ya da genel anestezi uygulanabilir.Kondilom ilaçları değişik şekildedir, kondilom kremler vya solüsyonlar ile tedavi edilebilir. Bu medical lokal tedaviler cerrahi tedaviler ile kombine edilebilir.
Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
Kadınlarda smear testi de kondilomların tanı ve takibinde rahim ağzı kanseri ve displaziler açısından son derece önemlidir. HPV ile tanışıklığı olan kadınlar, servikovajinal smear testi yaptırmalıdırlar. Eş tedavisi elzemdir, kondilom tanısı konan kişilerin partnerleri muayene olmalı ve gerekirse tedavi edilmelidir. Çünkü enfeksiyonun sürekli yeniden bulaşması söz konusu olabilir ve kondilomda kesin tedavi sağlanmamış olur
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