Genital uçuk nedir, nasıl tedavi edilir?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenital uçuk nedir, nasıl tedavi edilir?
GeriGündem Genital uçuk nedir, nasıl tedavi edilir?
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Gündem
23.07.2018 - 12:20, Son Güncelleme:

Genital uçuk nedir, nasıl tedavi edilir?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genital uçuk nedir, nasıl tedavi edilir?

Genital uçuk veya tıbbi olarak ‘Kondilom’ , hpv enfeksiyonu sonucu genital bölgede oluşan genital siğillere verilen isimdir. Genital siğil ile eş anlamlıdır. Hpv virüsü genital bölge dışında ağızdan da siğil yapabildiği için tüm bu cinsel ilişki ile geçen siğiller kondilom adını alır. Peki, genital uçuk nasıl anlaşılır?

Genital uçuklar, cinsel yolla bulaşan ve human papilloma virüs, HPV adı verilen bir DNA virüsün neden olduğu iyi huylu cilt lezyonudur. bKondilom belirtileri bulguları hastaların büyük kısmında 1-6 ay içinde başlasa da bir çok hastada yıllar sonra da ortaya çıkabilmektedir. Genital uçuk belirtileri olarak genelde dış genital bölgede küçük pütürcükler ortaya çıkar. Bu yapılara siğil adı verilir. Bu siğiller kendi tarafından görülebilir ya da elle hissedilebilir. Tedavi olmazsa siğiller uzun bir süre kalabilir, ancak bu oldukça nadirdir. Genel sürekli olarak büyüme veya yayılma eğilimi gösterirler.

Bulguları:

Perina, vulva, vajen, perinal bölgelerde anormal renk ve şekil değişiklikleri ile anormal kabarıklıklar görülmesi, genital bölgede kaşıntı, yanma veya kanama.

Tanısı İçin Neler Yapılmalıdır:

Asetik asit uygulanarak ciltteki renk değişikliklerinden siğil olup olmadığı anlaşılabilir. Dıştan görünen herhangi bir lezyonun olmadığı durumlarda rahim ağzınınbüyüteç benzeri kolposkop-vulvoskop adı verilen bir cihaz ile incelenmesi ile tanı konabilir.

Tedavisi İçin Neler Yapılmalıdır :

Kondilom tedavisinde en çok uygulanan yöntemler siğillerin yakılması yada dondurulmasıdır. Burada amaç siğillerin tahribidir. Dondurma işlemi krioterapi olarak da isimlendirilir. Özel bir krioterapi cihazı ile sıvı nitrojen yada karbondioksit kullanılarak kondilom dondurma işlemi yapılır.Kondilom yakma işleminde koter cihazı, leep cihazı veya lazer uygulanır. Krioterapiye göre sonuçlar daha iyidir. Büyük lezyonlar ameliyat ile çıkarılmayı gerektirebilir. Siğil dondurma hariç diğer işlemler için lokal ya da genel anestezi uygulanabilir.Kondilom ilaçları değişik şekildedir, kondilom kremler vya solüsyonlar ile tedavi edilebilir. Bu medical lokal tedaviler cerrahi tedaviler ile kombine edilebilir.

Tedavisi Sonrası Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

Kadınlarda smear testi de kondilomların tanı ve takibinde rahim ağzı kanseri ve displaziler açısından son derece önemlidir. HPV ile tanışıklığı olan kadınlar, servikovajinal smear testi yaptırmalıdırlar. Eş tedavisi elzemdir, kondilom tanısı konan kişilerin partnerleri muayene olmalı ve gerekirse tedavi edilmelidir. Çünkü enfeksiyonun sürekli yeniden bulaşması söz konusu olabilir ve kondilomda kesin tedavi sağlanmamış olur

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Adnan Oktar'ın en yakın ismiydi... Yakalandı

Son dakika... İYİ Parti Sözcüsü'nden açıklama

İş adamının aracına silahlı saldırı

İYİ Parti'den flaş Akşener açıklaması