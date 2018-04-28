'Geniş mutabakat yok aday değilim'

BENİM DIŞIMDA GELİŞTİ

“Türkiye, yakın tarihinin en zor dönemlerinden birisi içerisinde. İçeride, huzura, güvene, barışa ve uzlaşmaya ihtiyaç varken, tam tersine kutuplaşma, korku ve kaygı ortamı var. Dışarıda çok ciddi beka sorunları ile karşı karşıyayız. Ekonomik kaygıların ciddi seviyelere ulaştığını görüyoruz. Hamasetin ve karşılıklı hakaretlerin siyaseti esir aldığını da müşaade ediyoruz. Böyle bir ortamda benim de ismim yoğun şekilde gündemde. Cumhurbaşkanlığından sonra aktif siyaset içinde olmayacağımı birçok vesileyle söyledim ve öyle de yaptım. Öyle ki arkadaşlarımın düğün davetlerine bile gidemedim. Herhangi bir hareketlilik olmasın diye özellikle dikkat ettim. Seçimlerin erken yapılacağının anlaşılması üzerine Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun ismimi zikretmesi ile başlayan hareketlilik benim dışımda gelişmiştir. Benim bir talebim, inisiyatif alarak organize ettiğim bir süreç değildir. Kendi camiamla birlikte çok geniş bir çevrenin ısrarı üzerine ancak çok geniş mutabakat söz konusu olursa ben ve arkadaşlarımın üstümüze düşeni yapmaktan kaçmayacağımızı söyledim. Temel Bey’in temasları sonunda böyle geniş bir mutabakatın ortada olmadığı gözükmüştür. Dolayısıyla adaylığımla ilgili bir süreç artık söz konusu değildir.



VİCDANEN MÜSTERİHİM

Tarih önünde vicdanen müsterihim. Bütün arzum seçim döneminin Türkiye’yi daha kutuplaştırıcı bir atmosferde geçmemesi. Seçimler biter kendi gerçeğimizle baş başa kalırız. Herkese daha yapıcı kampanya yürütülmesini öneririm.



Kimseyle şahsi meselem, sıkıntım yok. Benimle ilgili saygısızlık boyutuna ulaşan sözleri söyleyen arkadaşlara şunu söylemek isterim, başlarını iki ellerinin arasına alıp söylediklerini, olup bitenleri ve konumlarını şöyle bir muhasebe etsinler, gözden geçirsinler."



HÜKÜMETTEN YANIT

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, geniş mutabakat sağlanmadığı için aday olmayacağını açıklayan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’e yanıt verdi. Bakan Gül, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, “Kardeşlik hukuku, vefa duygusu ve siyasi ahlak, ‘Kardeşim Gül’ hitabına, ‘Kardeşim Erdoğan’ mukabelesinde bulunmayı gerektirirdi” ifadelerini kullandı.



