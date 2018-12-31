General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı
General atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı general atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.
Tunceli'deki 4. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Barut Erzincan'daki 3. Ordu Komutanlığı Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atandı.
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