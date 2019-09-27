Genelkurmay Çatı Davası’nın gerekçeli kararı açıklandı: 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra darbe kararı alındı
15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’nın işgal edilmesine ilişkin davaya bakan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi davanın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerinin ardından FETÖ’nün darbe girişiminde bulunmaya karar verdiği, darbe talimatının bizzat FETÖ lideri Fetullah Gülen tarafından verildiği belirtildi. Gülen’in verdiği talimatın ardından FETÖ’nün sivil imamları tarafından TSK içerisinde darbe hazırlık toplantılarının yapılmaya başlandığı anlatıldı.
ETKİSİZ HALE GETİRMEK İSTEDİLER
Kararda, darbe girişiminin başarılı olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkisiz hale getirilmesi veya derdest edilmesine bağlı olduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi: “Sanıkların Konutkent’te yaptıkları toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul ilinde alınması planlanmış, ancak Cumhurbaşkanı Marmaris’e gidince yeni plan hazırlanmış, bu planlama doğrultusunda sanık Gökhan Şahin Sönmezateş’e, Cumhurbaşkanı’na yönelik suikast girişiminin planlamasını ve yönetilmesi görevinin verildiği, sanık Sönmezateş’in olay günü diğer sanıklarla işbirliği içerisinde planlama ve organizasyonu ile bizzat yönettiği anlaşılmıştır.”
AKIN ÖZTÜRK FETÖ YÖNETİCİSİ
Eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’ün darbe girişiminin yönetilmesinde ve organizasyonunda görev aldığı, Akıncı Üssü’nde FETÖ’nün sivil yöneticilerinden Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek ile askeri yöneticileri 143’üncü Filo’da toplandıkları, darbe girişimi eylemlerini koordine ettiği belirtilerek, “Sanığın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olduğu mahkememizce kabul edilmiştir” denildi.
Kararda, eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin darbe girişimini dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a tebliğ ettiği ve darbenin başına geçmesini teklif ettiği, kabul etmemesi üzerine derdest edilmesi ve Akıncı Hava Üssü’ne götürülmesi emrini verdiği de belirtildi.
Davada mahkeme, 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklardan 127’sine ağırlaştırılmış müebbet, 23’üne müebbet, 24’üne FETÖ üyeliğinden, 4 sanığa ise darbe girişimine yardım suçlarından toplamda 178 kişiye ceza vermişti. Mahkeme Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyasını ayırırken, 33 sanığa ise beraat vermişti.
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