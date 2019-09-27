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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ/ANKARA
27.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Genelkurmay Çatı Davası’nın gerekçeli kararı açıklandı: 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra darbe kararı alındı

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Genelkurmay Çatı Davası’nın gerekçeli kararı açıklandı: 1 Kasım 2015 seçimlerinden sonra darbe kararı alındı

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığı’nın işgal edilmesine ilişkin davaya bakan Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi davanın gerekçeli kararını açıkladı. Kararda, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerinin ardından FETÖ’nün darbe girişiminde bulunmaya karar verdiği, darbe talimatının bizzat FETÖ lideri Fetullah Gülen tarafından verildiği belirtildi. Gülen’in verdiği talimatın ardından FETÖ’nün sivil imamları tarafından TSK içerisinde darbe hazırlık toplantılarının yapılmaya başlandığı anlatıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRMEK İSTEDİLER

Kararda, darbe girişiminin başarılı olmasının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın etkisiz hale getirilmesi veya derdest edilmesine bağlı olduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi: “Sanıkların Konutkent’te yaptıkları toplantılarda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İstanbul ilinde alınması planlanmış, ancak Cumhurbaşkanı Marmaris’e gidince yeni plan hazırlanmış, bu planlama doğrultusunda sanık Gökhan Şahin Sönmezateş’e, Cumhurbaşkanı’na yönelik suikast girişiminin planlamasını ve yönetilmesi görevinin verildiği, sanık Sönmezateş’in olay günü diğer sanıklarla işbirliği içerisinde planlama ve organizasyonu ile bizzat yönettiği anlaşılmıştır.”

AKIN ÖZTÜRK FETÖ YÖNETİCİSİ

Eski YAŞ üyesi Akın Öztürk’ün darbe girişiminin yönetilmesinde ve organizasyonunda görev aldığı, Akıncı Üssü’nde FETÖ’nün sivil yöneticilerinden Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç, Harun Biniş ve Hakan Çiçek ile askeri yöneticileri 143’üncü Filo’da toplandıkları, darbe girişimi eylemlerini koordine ettiği belirtilerek, “Sanığın FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü yöneticisi olduğu mahkememizce kabul edilmiştir” denildi.

Kararda, eski Tümgeneral Mehmet Dişli’nin darbe girişimini dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar’a tebliğ ettiği ve darbenin başına geçmesini teklif ettiği, kabul etmemesi üzerine derdest edilmesi ve Akıncı Hava Üssü’ne götürülmesi emrini verdiği de belirtildi.

Davada mahkeme, 17 sanığa 141 kez ağırlaştırılmış müebbet, diğer sanıklardan 127’sine ağırlaştırılmış müebbet, 23’üne müebbet, 24’üne FETÖ üyeliğinden, 4 sanığa ise darbe girişimine yardım suçlarından toplamda 178 kişiye ceza vermişti. Mahkeme Fetullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 13 sanığın dosyasını ayırırken, 33 sanığa ise beraat vermişti.

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