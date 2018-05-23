Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Almanya'ya gitti

Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Akar, Almanya'nın Wiesbaden şehrinde Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılacak.
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