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    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Almanya'ya gitti

    ANKARA (AA)
    23.05.2018 - 20:45 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Almanya'ya gitti.

    Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre Akar, Almanya'nın Wiesbaden şehrinde Şiddet Yanlısı Aşırı Örgütlerle Mücadele Avrupa Genelkurmay Başkanları Konferansı'na katılacak. 

    Etiketler: Hulusi Akar , gündem
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