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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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AA
01.11.2018 - 18:13, Son Güncelleme:

Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve 2. Ordu Komutanı Diyarbakır'da

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Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve 2. Ordu Komutanı Diyarbakır'da

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Temel, Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, beraberindeki Orgeneral Dündar ve Orgeneral Temel ile Diyarbakır bölgesindeki birlik ve karargahlarda inceleme ve denetlemelerde bulunan Orgeneral Güler, devam etmekte olan terörle mücadele harekatı ve diğer faaliyetler hakkında birlik komutanlarından bilgi aldı ve bazı direktifler verdi.

 

Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve 2. Ordu Komutanı Diyarbakırda

Orgeneral Güler, denetlemeler esnasında, Türkiye'nin, milletin huzur ve güvenliğine tehdit oluşturan hain, bölücü terör örgütü yapılanmasının yok edilmesi için operasyonlara yaz-kış, gece-gündüz demeden aralıksız devam edileceğini vurgulayarak, bölgede etkin şekilde yürütülen operasyonlar neticesinde son dönemde bölücü terör örgütüne ağır kayıplar verdirildiğini hatırlattı.

Genelkurmay Başkanı, Kara Kuvvetleri Komutanı ve 2. Ordu Komutanı Diyarbakırda

Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, jandarma, polis ve güvenlik korucularıyla birlikte omuz omuza, büyük bir özveriyle terörle mücadeleyi sürdürdüğüne işaret eden Güler, terörle mücadelenin en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.
Orgeneral Güler, şehit ve gazilerin tek damla kanının dahi yerde kalmayacağını, geride bıraktıkları aile fertlerinin ve yakınlarının da gözyaşlarının hesabının sorulmakta olduğunu kaydetti.

Milletin sevgi ve güveninden aldığı güçle Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkenin ve milletin birliği, bütünlüğü, güvenliği, egemenliği ve bağımsızlığı için kendisine verilecek her türlü görevi canı pahasına yerine getirme azim ve kararlılığında olduğuna vurgu yapan Orgeneral Güler, gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıklardan dolayı personeli kutladı ve başarılar diledi.

 

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