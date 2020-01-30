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DHA
Haber Giriş: 30.01.2020 - 12:54,Son Güncelleme:/

Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

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Genelkurmay Başkanı Güler, Rus mevkidaşı ile görüştü

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile telefonda görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı’nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir. Görüşmede İdlib’deki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur" denildi.

 

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