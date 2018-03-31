Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>Genelkurmay Başkanı Akar, operasyon bölgesinde

    Genelkurmay Başkanı Akar, operasyon bölgesinde

    TUNCELİ (İHA)
    31.03.2018 - 14:51 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Tunceli'ye giderek, 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgeyi de havadan inceledi.

    Birlikleri denetlemek üzere kuvvet komutanları ile birlikte Elazığ'a gelen Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, daha sonra 8. Kolordu Komutanlığından helikopterle Tunceli'ye geçti. Akar ve beraberindeki kuvvet komutanlarının helikopterlerle Tunceli'ye geçişi sırasında sabah saatlerinde merkez kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgeyi de havadan incelediği öğrenildi.

    Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Tuncay Sonel ile de bir araya gelen Akar'ın kentteki birlikleri denetlediği bildirildi.

    Etiketler: operasyon , No Mobil , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri