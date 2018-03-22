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    Genelkurmay Başkanı Akar duyurdu: Dönüş başladı

    AA
    22.03.2018 - 19:25 | Son Güncelleme:

    Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, Afrin'de sürdürülen Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

    Zeytin Dalı Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, teröristlerden temizlenen yerlerde, halkın evlerine dönmeye başladığını ifade etti.

    Genelkurmay Başkanı Akar duyurdu: Dönüş başladı

    Orgeneral Akar, Zeytin Dalı Harekatı sırasında yaralanan 157 TSK personelinin, tedavilerinin ardından kendi istekleriyle muharebe sahasına döndüğünü belirterek, "Dünyanın hiçbir ordusunda bulunamayacak böylesine asil hasletlere sahip, şerefli ve temiz kalpli insanlarla görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz." dedi.

     

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    Etiketler: afrin , gündem
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