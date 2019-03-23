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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Emin YEŞİL / İSTANBUL (DHA)
23.03.2019 - 11:13, Son Güncelleme:

Genel müdürlük hayali 500 bin lirasına mal oldu

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İstanbul Gaziosmanpaşa'da tekstil işçisi olarak çalışan bir kadın, adına kurulan paravan şirketle 500 bin lira borçlandırıldı. İddiaya göre, tekstil işçisi Hanife Aksu (42), çalıştığı iş yeri sahibinin bir şirketi için yaptığı genel müdürlük teklifini kabul etti. 2015 yılında kurulan şirkette 1 gün bile genel müdür olamayan Aksu, 3 yıl sonra adına kurulan paravan şirketle borçlandırıldığını öğrendi. Yaklaşık 500 bin lira borç şoku yaşayan Aksu, “Genel müdürlük hayalleri bana pahalıya patladı" dedi.

Hanife Aksu başından geçenleri şöyle anlattı: 
"Sultangazi'de bir iş yerinde çalışıyordum. İş yeri sahibi Murat beyin yanında 1 sene çalıştım. Daha sonra başka bir iş yapmaya çalıştım. Oradan ayrıldım. İş bulamadım, tutturamadım. Sonra Murat Bey bana şirketin genel müdürlüğü teklifi ile geldi. Ben de işsiz olduğum için sonuçta 'Bu da bir genel müdürlük. Sekreterliğin bir üstü' dedik. O yüzden kabul ettim. 2015 Aralık ayında bir şirkete genel müdür olarak tayin edildim. Bunun için bir imza atmam gerekiyordu. İmzamı attım. Daha sonra bu şirket 3 ay ortada yoktu. Sorup soruşturduğumda, araştırdığımda 'tadilat olacak', 'cenazemiz var' vs. diyerek beni 1 sene oyaladılar. En sonunda 'Şu an şirketi işletmiyoruz' dediler. Bu yüzden de hiçbir şekilde şirketi göremedim, yanından bile geçemedim. Genel müdürlük hayali bana pahalıya patladı" diye konuştu.

“BİR GECE NEZARETHANEDE KALDIM"

Hanife Aksu, "5 ay sonra bana vergi dairesi başta olmak üzere çeşitli kurumlardan evraklar gelmeye başladı. Bana gelen evrakları şirkete genel müdür olmam yönünde teklifte bulunan Murat beye gösterdiğimde bana ''Senden önceki genel müdüre ait bir borç. Fakat o şahıs ortada olmadığı için ve senin adın, adresin olduğu için bu evraklar sana geliyor. Bu yüzden hiçbir şekilde korkmana gerek yok. Çünkü şu anda bu şirket işlemiyor' dedi ve ben buna inandım. 1 sene önce bana para cezası yazılı bir kağıt geldi. Ben bunu tekrar Murat beye götürdüğümde bu sefer de 'Sakın bunu ödeme. Seninle alakası yok' dedi. Bana gelen para cezası yazılı kağıttan 1 hafta sonra ben gezerken kimlik kontrolü yapan polisler beni gözaltına aldı. Aramam varmış, bir gece nezarethanede kaldım. Ertesi gün mahkemeye çıktığımda para cezasını ödedim. Parayı ödeyebilmek için önce birinden borç aldım. Ve o borcu ödeyebilmek içinde evimdeki eşyaları sattım. Bu borcu yatırırken ben adliyede şunu öğrendim. Benim üzerime paravan bir şirket kurulmuş. Bunu o zaman öğrendim" şeklinde konuştu.

Genel müdürlük hayali 500 bin lirasına mal oldu
“GENEL MÜDÜR OLAMADIM AMA ÇOK ŞÜKÜR BİR ORTACI OLARAK ÇALIŞIYORUM"

Karşı davalar açtığını anlatan Aksu, "Şirkete genel müdür olma teklifinde bulunan aracı şahıstan da şikayetçi oldum. Vergi dairesinden gelen evrakların hepsini savcılığa verdim. Ayrıca Vergi Dairesi tarafından şahsıma bir dava açılmış. Önümüzdeki ay bunun mahkemesi var ve sonucunu bekliyorum. Vergi Dairesi tarafından şahsıma gelen yaklaşık 500 bin lira para cezası var. Üzerime açılan paravan şirketin borçlarını da ödemeye başladım. Ben şu anda bunları ödemek mecburiyetinde bırakılıyorum. Şu anda Gaziosmanpaşa ilçesinde bir tekstil atölyesinde ortacı olarak çalışıyorum. Belirli bir haftalığım var. Geçinmeye çalışıyorum. Kirada oturuyorum ve bu dertlerle uğraşıyorum. Şimdiye kadar bir genel müdür olamadık ama çok şükür bir ortacı olarak çalışıyorum. Bugün tozun, toprağın içerisinde çalışıyorum. Sırf bu borçları ödeyebilmek için. Bunu yapanların cezalandırılmasını ve en kısa zamanda mağduriyetimin giderilmesini istiyorum." ifadelerini kullandı.

Genel müdürlük hayali 500 bin lirasına mal oldu

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