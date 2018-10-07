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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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Ferit ASLAN/DİYARBAKIR, (DHA)
07.10.2018 - 11:00, Son Güncelleme:

Genel müdür o rakam açıkladı: 90 bin abone...

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Genel müdür o rakam açıkladı: 90 bin abone...

DİCLE Elektrik Dağıtım A. Ş. (DEDAŞ) Genel Müdürü Murat Karagüzel, Şırnak kırsalı başta olmak üzere sorumluluk bölgelerindeki 6 ilde 1 milyon 800 bin abonelerinin bulunduğunu ancak, bu abonelerden yaklaşık 90 binini güvenlik ve gösterilen direnç nedeniyle okumakta büyük sıkıntı çektiklerini söyledi.

Diyarbakır, Şanılurfa, Mardin, Şırnak, Siirt ve Batman'a eletrik dağıtımı yapan DEDAŞ'ın tahakkuk ve tahsilat konusunda güvenlik ve gösterilen direnç nedeniyle ciddi sıkıntılar çektiği belirtildi. DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, sadece Diyarbakır'a 520 bin aboneye bin 350 personel ve 340 araçla hizmet verdiklerini, personel sayısını 5 yıl öncesine göre 2.5 kat artrdıklarını ve abone sayısında da yüzde 20'lik bir artış sağladıklarını söyledi. Resmi kayıtlara göre yüzde 70-75 olan kaçak kayıp oranını yüzde 63'e düşürdüklerini ve yıl sonunda bunu yüzde 50'ye indirmeyi hedeflediklerini söyleyen Karagüzel, "6 ilde 1 milyon 800 bin abonemiz var. Bunlardan 90 binine tahakkuk çıkaramıyoruz, engelleniyoruz. Yani 90 bin sayacı okuyamıyoruz. Okunması için güvenlik güçlerinden yardım talep ediyoruz. Kaçak ekipleri ve güvenlik güçleriyle gidip kontrol altına almaya çalışıyoruz. Bütün önlemlere rağmen yılda bir veya iki kez okumaya çalışıyoruz. Bu sayaçlara elimiz değsin, gözümüz görsün, biz bunun peşindeyiz" diye konuştu.

DEDAŞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, Dicle Elektrik olarak hizmet bölgesinde karşılaştıkları sorunlardan da söz ederken, zaman zaman sayaçların okunamaması, görevlilerin engellenmesi, araç gereçlerin tahrip edilmesi gibi durumlarla karşılaştıklarını ifade etti.

Karagüzel, "Şırnak başta olmak üzere bazı bölgelerde uzun süredir güvenlik sorunu ve dirençle karşılaşıyoruz. Ekipler okuma yapmak için kırsaldaki yerleşim birimlerine giremeyebiliyorlar. Bu sayaçları okuma ve tahakkuk çıkarma konusunda ciddi sıkıntılar yaşamaktayız" diye konuştu.

 

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