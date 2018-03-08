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Genel Müdür kadın çalışanları smokinle karşıladı

AA
08.03.2018 - 11:40 | Son Güncelleme:

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ve üst düzey yöneticiler, bankanın kadın çalışanlarını genel müdürlük girişinde güller ve müzik eşliğinde karşıladı.

DENİZBANK Genel Müdürü Hakan Ateş ve üst yönetim, Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın Denizcilere sürpriz yaptı. Bankanın üst yönetimi Hakan Ateş liderliğinde saat 08.00'de kadın çalışanlarını güller ve müzik eşliğinde genel müdürlük girişinde karşıladı.

ATATÜRK HAVALİMANI'NDA DA KADIN YOLCULAR ÇİÇEKLE KARŞILANDI

Kadın yolculara Atatürk Havalimanı’nda çiçekli karşılama Atatürk Havalimanı’na gelen kadın yolcular, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle sürpriz bir şekilde çiçeklerle karşılandı. TAV Havalimanları, Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle seyahat etmek üzere Atatürk Havalimanı’na gelen kadın yolcuları, sürpriz bir şekilde karşıladı. Güvelik kontrolünün ardından terminale giriş yapan kadın yolcular, çiçeklerle karşılandı. Beklenmedik sürpriz karşısında şaşkınlıklarını gizleyemeyen yolcular, kısa süreli şaşkınlığın ardından TAV personellerinin dağıttığı çiçekleri aldı.
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Genel Müdür kadın çalışanları smokinle karşıladı


Hakan Ateş yaptığı konuşmada, bu özel günün kadınların emeklerini, ailelerine, işlerine, topluma ve dünyaya katkılarını onurlandırmanın günü olduğunu söyledi.

Genel Müdür kadın çalışanları smokinle karşıladı
Hayatın her alanında, yan yana, omuz omuza olduklarını belirten Ateş, "Eşitliğin önce evimizde başladığı inancı ile Denizcilerimizin yarısından fazlasını kadınlarımızın temsil etmesinden, onların vizyonu ile büyümekten gurur duyuyoruz. Bugün onlara tüm üst yönetimimizin katılımıyla hoş bir sürpriz yapmak istedik. Bu anlamlı güne dair etkinliklerimiz gün boyu sürecek. Tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyorum" dedi.

Ayrıca bugün saat 18.00'de DenizBank Genel Müdürü Ateş moderatörlüğünde düzenlenecek panele 6 başarılı kadın Denizci de katılacak.

 

Etiketler: Deniz Bank , 8 Mart , Kadınlar Günü
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