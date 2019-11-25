Genel Merkez’e 5 bin şikayet

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriGenel Merkez’e 5 bin şikayet
GeriGündem Genel Merkez’e 5 bin şikayet
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
25.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Genel Merkez’e 5 bin şikayet

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Genel Merkez’e 5 bin şikayet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de CHP’li belediye başkanlarının katılımıyla yaptığı ‘Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması’nın son günü belediye başkanlarına uyarılarda bulundu. Genel Merkez’e belediyelerle ilgili 5 binden fazla şikâyetin geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, başkanlardan CHP’ye yakın sivil toplum örgütleri yerine mütedeyyin ve muhafazakâr kesime gitmelerini istedi.

CHP’nin ‘Kardeş Kentler Çağdaş Kentliler’ sloganıyla İzmir’de düzenlediği Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması, CHP Lideri’nin kapanış konuşmasıyla bitti. Kampın açılışında belediye başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, basına kapalı kapanış bölümünde eleştiri ve uyarılarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde belediye başkanlarından ilçe kongrelerine müdahale etmemelerini isteyerek özetle şunları söyledi:

ÖRGÜT İŞİNE GİRMEYİN

“Belediye başkanı örgüt işine karışıyorsa hastalığa batar. Örgüt işine karışmak kadar yanlış bir iş yoktur. Örgüt işine girmeyin. Belediye başkanları bulundukları beldede resmi ittifaklarımızı ve doğal ittifaklarımızı korumalı.

Belediye başkanlarının Genel Merkez’le ilişkileri kopuk. Muhatap yok. Bilgi alışverişinde sıkıntı var. Genel Merkez’e 250 belediyeden 90’ı mali tablo gönderdi. Diğer belediyeler halen mali durumunu bildirmedi. Siz mali tablonuzu bize bildirmiyorsunuz ki biz size nasıl yardım edelim? Toplu sözleşme örneklerini istedik, 12 belediye gönderdi. Bütün gelir ücret olarak harcanırsa belde halkına nasıl hizmet edeceğiz? Belediye başkanlarını sürekli denetleme arzusu içerisinde olmamalıyız. Ama işbirliği yapmak isteriz. Bizim değil, vatandaşın isteği daha önemli.

ESNAFA GİDİN CAMİYE GİDİN

Genel Merkez’e belediyelerle ilgili 1 Temmuz-17 Kasım arasında 5 binden fazla şikâyet geldi. Şikâyet normal ama bunun nedeni sorulduğunda cevap vermiyorsunuz. Ziyaret yaparken partiye yakın sivil toplum örgütleri yerine mütedeyyin ve muhafazakâr kesimlere gidilmeli. Kanaat önderleriyle diyalog çok önemli. Bize oy vermeyen, bize mesafeli olan kanaat önderlerine gidin. Muhafazakâr kardeşlerimize gidin. Bu kesimlerin en azından evinde bir çayını için, bizim çayımızı içsinler. Taziyeye gidin, esnafa gidin, camiye gidin.

Belediyelerimiz kooperatifçilik hizmetlerine yoğunlaşmalı, özellikle kadın kooperatifleri çok önemli. Belediyeler özerktir ama merkezi otoriteden tamamen bağımsız değildir. Buna rağmen biz belediye başkanlarımızın daha fazla yetkiye kavuşmasını sağlamalıyız. Avrupa Özerklik Şartı’nı zaten Ecevit zamanında kabul etmişiz. Belediyelere mali özerklik verilmeli. Bunu savunuyoruz.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle