Genel Merkez’e 5 bin şikayet
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir’de CHP’li belediye başkanlarının katılımıyla yaptığı ‘Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması’nın son günü belediye başkanlarına uyarılarda bulundu. Genel Merkez’e belediyelerle ilgili 5 binden fazla şikâyetin geldiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, başkanlardan CHP’ye yakın sivil toplum örgütleri yerine mütedeyyin ve muhafazakâr kesime gitmelerini istedi.
CHP’nin ‘Kardeş Kentler Çağdaş Kentliler’ sloganıyla İzmir’de düzenlediği Yerel Yönetimler Reformu ve Yerel Demokrasi Buluşması, CHP Lideri’nin kapanış konuşmasıyla bitti. Kampın açılışında belediye başkanlarına çalışmalarından dolayı teşekkür eden Kılıçdaroğlu, basına kapalı kapanış bölümünde eleştiri ve uyarılarını dile getirdi. Kılıçdaroğlu, kurultay sürecinde belediye başkanlarından ilçe kongrelerine müdahale etmemelerini isteyerek özetle şunları söyledi:
ÖRGÜT İŞİNE GİRMEYİN
“Belediye başkanı örgüt işine karışıyorsa hastalığa batar. Örgüt işine karışmak kadar yanlış bir iş yoktur. Örgüt işine girmeyin. Belediye başkanları bulundukları beldede resmi ittifaklarımızı ve doğal ittifaklarımızı korumalı.
Belediye başkanlarının Genel Merkez’le ilişkileri kopuk. Muhatap yok. Bilgi alışverişinde sıkıntı var. Genel Merkez’e 250 belediyeden 90’ı mali tablo gönderdi. Diğer belediyeler halen mali durumunu bildirmedi. Siz mali tablonuzu bize bildirmiyorsunuz ki biz size nasıl yardım edelim? Toplu sözleşme örneklerini istedik, 12 belediye gönderdi. Bütün gelir ücret olarak harcanırsa belde halkına nasıl hizmet edeceğiz? Belediye başkanlarını sürekli denetleme arzusu içerisinde olmamalıyız. Ama işbirliği yapmak isteriz. Bizim değil, vatandaşın isteği daha önemli.
ESNAFA GİDİN CAMİYE GİDİN
Genel Merkez’e belediyelerle ilgili 1 Temmuz-17 Kasım arasında 5 binden fazla şikâyet geldi. Şikâyet normal ama bunun nedeni sorulduğunda cevap vermiyorsunuz. Ziyaret yaparken partiye yakın sivil toplum örgütleri yerine mütedeyyin ve muhafazakâr kesimlere gidilmeli. Kanaat önderleriyle diyalog çok önemli. Bize oy vermeyen, bize mesafeli olan kanaat önderlerine gidin. Muhafazakâr kardeşlerimize gidin. Bu kesimlerin en azından evinde bir çayını için, bizim çayımızı içsinler. Taziyeye gidin, esnafa gidin, camiye gidin.
Belediyelerimiz kooperatifçilik hizmetlerine yoğunlaşmalı, özellikle kadın kooperatifleri çok önemli. Belediyeler özerktir ama merkezi otoriteden tamamen bağımsız değildir. Buna rağmen biz belediye başkanlarımızın daha fazla yetkiye kavuşmasını sağlamalıyız. Avrupa Özerklik Şartı’nı zaten Ecevit zamanında kabul etmişiz. Belediyelere mali özerklik verilmeli. Bunu savunuyoruz.”
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