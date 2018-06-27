'Genel başkanlığımda devam edeceğiz'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçim sonuçlarını Genel İdare Kurulu’nda (GİK) değerlendirdikten sonra yaptığı açıklamada, partisinin kendi liderliğinde yola devam edeceğini açıkladı.



Partinin en yetkili organı olan GİK üyeleri ve yeni milletvekilleriyle toplantıda Akşener’in, kendi istifası da dahil değerlendirmeleri gündeme getirdiği öğrenildi. Akşener, toplantı sonrası özetle şunları söyledi:



ŞAHSIMA TAM DESTEK

“Tabloyu değerlendirerek yol haritası çizmelerini talep ettim ve bu buradan çıkacak karara da uyacağımı belirttim. Bu değerlendirme sonucunda, partimizin en yetkili organı olan Genel İdare Kurulumuzun kararı, bütün zor şartlar ve imkânsızlıklar içerisinde alınan bu sonucun, ülkemiz ve milletimizin geleceğe olan umudunu arttıran büyük bir kazanım olduğu yönündedir. Ülkemiz siyasetinin merkezine yerleşmiş olan İYİ Parti’nin, benim genel başkanlığımda yola devamının arkasında olduklarını güçlü bir şekilde belirtmişlerdir. Genel İdare Kurulumuz, bu yolda şahsıma tam desteğini belirterek, siyasete ve millete verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam etme konusunda kararlığını ifade etmişlerdir.



Artık, TBMM’de milletvekillerimiz var. İYİ Parti, Türk siyasetinin uzun zamandır hissettiği merkez parti eksikliğini, hem de girdiği ilk seçimde gidermiştir. Artık İYİ Parti ve kadroları siyasetimizin orta noktasında yerini almıştır. Güçlü bir Türkiye yolundaki itibarlı yürüyüşümüze, biz daha yeni başlıyoruz.



(YSK’nın önüne gitmemesi) O gece İnce ve CHP temsilcileri Erdoğan’ın kazandığını ifade ettiler. Dolayısıyla gerilime sebep verecek herhangi bir hadisenin olmadığını, ana muhalefet partisinin adayı ve temsilcileri söylediler. Arkadaşlarımla beraber sonuçları burada izledik.

(Seçim akşamı konuşmaması, tehdit edildiği iddiaları) Hayır canım. Benim siyasi hayatım tehdit yapılamayacak, buna cesaret edilemeyecek bir karakter olarak şekillendirilmiştir. Ben o gece partimde saat 05.30’a kadar seçim sonuçlarını takip ettim. Ne bir telefon aldım ne ziyaretçi oldu. Zaten öyle bir şeye bu ülkede tevessül edecek, aklından geçirecek bir kişi de yoktur. Geçmişim bugünümün teminatıdır.



EVCİLİK OYNAMIYORUZ

(Millet ittifakı devam edecek mi, MHP ile yakınlaşma olur mu) Bütün siyasi partilerin içinde bugün dahil hâlâ İYİ Parti konuşuluyorsa bu İYİ Parti’nin siyasi cenahta önemli bir alan kapladığını gösteren sonuçtur. Siyasi partiyiz, evcilik oynamıyoruz. ”



KÖPRÜNÜN BAŞINI TUTTUK

(MHP’nin aldığı oy) Bu konuda herhangi bir yorum yapamam. Milletimizin tercihine saygı duymak durumundayım. Sanıyorum 1988’de rahmetli Demirel üçüncü parti olarak Meclis’e girdiğinde, ‘Biz bir köprünün başını tuttuk. Geçenden 100 kuruş, geçmeyenden 150 kuruş kimse alamayacak’ demişti. Biz de bir köprünün başını tuttuk.



İNCE'YE KATILMIYORUM

(Muharrem İnce’nin ‘diğer muhalefet adayları beklediğimiz oyu alamadı açıklaması) Sayın İnce, 100 yıllık bir CHP yüzde 22 oy aldı. 50 yıllık MHP yüzde 11’lik oy aldı. Adalet ve Kalkınma Partisi, bütün devlet güçleriyle, imkânlarıyla, kasalarında ciddi paralarla bir seçim kampanyası yaptılar o da yüzde 41 oy aldı. Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumundaki HDP yüzde 11 oy aldı. Sonuç itibariyle emeklilerin emekli parası, gönüllülerin harçlıklarıyla, devletten bir kuruş para almadan kurulmuş olan 8 aylık İYİ Parti yüzde 10 oy aldı. Bu çerçevede sayın İnce’nin sözlerine, bu fikre katılmıyorum.



(Partisinden düşük oy alması) Ciddi bir siyasi parti olduğumuzu gösteriyor.



HALAÇOĞLU: BAŞARAMADIK

İYİ Parti’nin kurucularından olan eski MHP milletvekili Yusuf Halaçoğlu, dün sosyal medya paylaşımlarında, Akşener’in açıklamalarını şöyle eleştirdi: “Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış ‘başarılı olduk’ diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı? Medyada en başından yoktuk ama partimiz yüzde 20 civarındaydı. Ne oldu da bu kadar düştük?”