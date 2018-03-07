'Gencos' adıyla bu mesajları atmış

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari eski savcı Zekeriya Öz hakkında Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan yeni bir iddianame düzenleyerek, mahkemeye gönderdi.

NARGİLEDEN TESPİT EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Savcısı Murat Özcan’ın hazırladığı iddianamede, eski Savcı Öz’ün ByLock kullanıcısı olduğunun nasıl tespit edildiği ayrıntılarıyla anlatıldı. Buna göre, firari Poyrazköy davası hakimi Mehmet Karababa’nın, “403413” ID numarasını kullanan kişiyle yaptığı mesajlar incelendi. Karaba mesajlarında, 403413 ID numaralı kişiden bahsederken “zek” ismini kullandığı ve bu kişinin bol bol nargile içtiğini belirtti.

Yapılan incelemede 403413 ID numarasını kullanan kişinin bir doktorla yazışmasında, yaş ve sağlık durumunu anlatırken, nargile tütün kullanımından çok sık bahsettiği tespit edildi. Nargile kullanım ve yaş bilgilerinden hareketle bu kişinin kimliği araştırıldı. Yapılan teknik çalışmalar sonucunda 403413 ID numarasını kullanan kişinin eski savcı Zekeriya Öz olduğu tespit edildi.

İKİ TELEFONUNDA DA BYLOCK VAR

İddianamede Öz’ün kullandığı iki telefonunda da ByLock programı olduğu bildirildi. Öz’ün 403413 ID numarası kullanarak yaptığı bağlantılarında “limitsiz” adını kullandığı, şifresinin de “3526. Zeki” olduğu belirtildi. Bu ID üzerinde son online tarihinin 13 Şubat 2016 olduğu, giriş sayısının 335, gönderilen mail sayısının 48, alınan mail sayısının 77, gönderilen mesaj sayısının 3 bin 216, alınan mesaj sayısının bin 495, giden arama sayısının 10 olduğu ifade edildi. Bu ID’ye bağlı kişi listesinde 16 kişi olduğu, kişi listesinde Avukat Yusuf Danyal Kılıçalp, Murat Eken, eski hakim Mehmet Karababa isimlerinin olduğu belirtildi.

''KUZU KUZU TESLİM OLMAYIN''

Öz’ün bu ID üzerinde yaptığı yazışmalarda karşısındaki kişiye “Bu saatten sonra içeri girmek boşa yatmak olur, o nedenle siz de kuzu kuzu teslim olmayın. Uluslararası girişimler çok önemli, eğer kaçmak yok, sonuna kadar direniş devam denseydi, sorguda şov yapmayı düşünüyordum. Bir tane sahte pasaport ayarlayabilirim” dediği belirtildi. Yine yazışmalarında sağlık durumu ve kaldığı yerdeki ihtiyaçları ile ilgili bir çok mesaj attığı ifade edildi.

ŞİFRELİ BAZI MESAJLARI ÇÖZÜLEMEDİ

İddianamede, Öz'ün, yazışmalarında sağlık durumu, kaldığı yerdeki ihtiyaçları ve durumuyla ilgili birçok mesaj attığı, bir kısım mesajların ise şifreli olması nedeniyle çözülemediği kaydedildi.

'GENCOS' KULLANICI ADI

Öz’ün 147320 ID numarası üzerinde yaptığı bağlantılarında da “gencos” kullanıcı adını kullandığı şifresinin de “3526.z” olduğu belirtildi. Öz’ün bu ID numarasını kullanarak son online tarihinin 31 Ağustos 2015, giriş sayısının 76, alınan mail sayısının 59, gönderilen mail sayısının 10, alınan mesaj yasının 170, gönderilen mesaj sayısının 333, gelen arama sayısının 8 giden arama sayısının 17 olduğuna dikkat çekildi.

Öz’ün bu ID’ye bağlı kişi listesinde arkadaşları olarak Muammer Akkaş (eski Savcı) Macide Zoroğlu, Havva Yılmaz (İngilizce Öğretmeni) ve İsmail Kantar’ın (Hakim ve Savcı) bulunduğu belirtildi.

''BYLOCK İLE ORGANİK BAĞ KURDU''

İddianamede, Öz için “Bolu Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken meslekten çıkarılmasına karar verilen şüphelinin, Fetullahçı silahlı terör örgütünün ideolojisini, amaçlarını, faaliyetlerini benimsediği, örgüt hiyerarşisi içinde hareket ettiği, kamuoyunda bilinen bir çok soruşturmayı örgütün talimatıyla yaptığı, yönettiği ve yönlendirdiği, örgüt üyeleri arasında kullanılan gizli ve şifreli haberleşme programı ByLock’u kullanarak örgüt le organik bağ kurduğu anlaşılmıştır” değerlendirilmesi yapıldı.

ÖZ'ÜN ALMANYA'NIN ULM ŞEHRİNDE OLDUĞU İDDİASI



Örgütün yargı yapılanmasına ilişkin özet bilginin ardından iddianamede, İsmail Aşçı adlı kişinin 17 Ağustos 2017'de, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Öz hakkında verdiği ifade nakledildi. Buna göre Aşçı, 1970'ten beri Almanya'da yaşadığını ve her yıl Didim'e tatile geldiğini anlatarak, Almanya'nın Ulm şehrinde yaşayan ve kardeşinin ortağı olan ismini vermek istemediği bir kişinin kendisine, "Ulm'de yaşayan, ne iş yaptığını bilmediği Murtaza Haçkalı'nın, eski savcı Öz'ü evinde sakladığını söylediğini" beyan etti. Haçkalı'nın adresini bilmediğini söyleyen Aşçı, bu kişinin bulunması için yardımcı olacağını bildirdiği kaydedildi. İddianamede, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 26 Ekim 2016'da müşteki olarak ifadesi alınan Cemil Özcan'ın ise 13 kişinin ismini bildirerek, bunların çek-senet dolandırıcılığı yaptıklarını ifade ettiği belirtildi. İddianamede, bu kişinin ifadesinde, dolandırıcılıktan elde edilen gelirin bir kısmını Öz'e ilettiklerini, onun da FETÖ/PDY'ye aktardığından bahsettiği ifade edildi.

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