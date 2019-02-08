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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriGençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?
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08.02.2019 - 20:45, Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı'na 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapılacak! Başvuru şartları neler?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere 3 bin 243 sürekli işçi alımı yapacaklarını duyurdu. Bu gelişmenin ardından söz konusu personel alımının detayları merak konusu oldu. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı ne zaman? Başvuru şartları belli oldu mu?

Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde istihdam edilecek ve bakanlığın il/ilçe müdürlüklerinde görevlendirilecek personel alımı için açıklama geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak sürekli işçi alımı duyurusunun 11 Şubat Pazartesi günü 00.00 itibarıyla bakanlığın web sitesinden yapılacağını bildirdi. İşte, konuya dair detaylar...

İşe alınacak 278’i engelli, 146’sı eski hükümlü olmak üzere toplam 3 bin 243 sürekli işçinin meslek kolları şöyle:

"Temizlik görevlisi, cankurtaran, mekaniker (pedallı araçlar), otobüs kaptanı (şoför), aşçı, aşçı yardımcısı, elektrik tesisatçısı (bina), güvenlik görevlisi, havuz suyu operatörü, ısıtma ve sıhhi tesisatçı, garson (servis elemanı), resepsiyon görevlisi (ön büro elemanı), soğutma ve iklimlendirme teknisyeni, bilgisayar donanım / teknolojisi teknikeri, çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri, muhasebeci."

Engelli ve eski hükümlüler temizlik görevlisi olarak işe alınacak. Başvuru yapacakların en az ilköğretim mezunu olmaları gerekiyor.

Çim alan tesisi ve yönetimi teknikeri, makine teknikeri, gençlik lideri ve muhasebeci olarak işe alınacaklara sözlü sınav yapılacak. Bunların dışında kalan meslek kollarında başvuranlar ise 27 Şubat günü noter huzurunda kuraya tabii tutulacak ve kura sonucunda belirlenecek asıl adaylar ileri bir tarihte sözlü sınava tabii tutulacak.

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