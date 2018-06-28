Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz gençlik başvuru sonuçları açıklandı... İşte sorgulama sayfası

Gençlerin çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerle unutamayacakları bir dönem yaşayacakları kamplarda ilk 5 dönem, 29 Haziran – 01 Ağustos tarihleri arasında 19 yeşil, 19 mavi kamp olmak üzere 38 tesiste gerçekleştirilecek. Yaz Gençlik Kamplarında ilk 5 dönem başvuru sonuçları http://kampbasvuru.gsb.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.

Gençlik kamplarına katılacakların kamplara atamaları, Kamp Otomasyon Sistemi üzerinden gerçekleştirildi. Gençlik kamplarına katılmaya hak kazananların kesin kayıt yaptırmak için başvuru belgesini gitmeye hak kazandığı kamp döneminin başlama tarihinden en geç 7 gün öncesine kadar gençlik merkezlerine giderek onaylatması gerekecek. Şehit ve gazi yakını (kardeş veya çocuk) olan gençlerin başvurması halinde kampa katılımları ise doğrudan gerçekleştirildi.

Kamp başvurularının değerlendirilmesinde; Aile aylık net geliri 1.603 TL’nin altında olanlara, 2017 - 2018 eğitim-öğretim döneminde takdir belgesi alanlara, Gençlik merkezi üyelerine, Kamplara katılmak amacıyla iki yıl başvurduğu halde kampa gitmeye hak kazanamayanlara, yaşadığı şehrin köy ve kırsalında ikamet edenlere, kamp atamalarında öncelik tanındı.

Katılımın tamamen ücretsiz olduğu 38 gençlik kampına katılacakların ulaşım dâhil bütün ihtiyaçları Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından karşılanacak. Ayrıca, katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları ve kamplarda geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılarak teminatlar çerçevesinde sağlık hizmeti de verilecek.

BAŞVURU SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son 5 dönemin kayıtları devam ediyor

Son 5 dönemi kapsayan yaz gençlik kampları için başvurular 15 Temmuz’a kadar yapılabilecek. Yaz kamplarına katılmak isteyenler, başvuru formuna http://kampbasvuru.gsb.gov.tr/Basvuru.aspx adresinden ulaşabilirler.

Kamplara aşağıda belirtilen yaş gruplarına göre başvuru yapılabilecek. 12-13 yaş grubu (2005-2006 doğumlular) kızlar Mavi(Deniz) kamplara, 14-22 yaş grubu (1996-2004 doğumlular) kızlar Yeşil(Doğa) kamplara, 12-15 yaş grubu (2003-2006 doğumlular) erkekler Mavi(Deniz) kamplara, 16-22 yaş grubu (1996-2002 doğumlular) erkekler Yeşil(Doğa) kamplara başvuru yapabilir.

12 yaşından küçük ve 22 yaşından büyük gençler ile yaz kampına başvurularda eksik ve yanlış beyanda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Yaz kamplarında gençleri neler bekliyor!

Gençlik Kampları aracılığıyla; gençlerimize gelişimleri için ihtiyaç duydukları her türlü sosyal, kültürel, zihinsel ve bedensel katkıyı sunmak; özgüven duygusu ve planlı yaşam alışkanlığı kazanımında destek olmak; gençlerin milli manevi değerler ve etik insani değerler konusunda farkındalığını artırmak amacıyla çeşitli sosyal, kültürel, sportif faaliyetler, eğitimler ve seminerler veriliyor.

Mavi Kamplarda; yüzme, badminton, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal ve kültürel geziler, tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma, halk oyunları, el sanatları faaliyetleri ve Yeşil Kamplarda; tırmanma duvarı, kano, dağ bisikleti, oryantiring, okçuluk, at biniciliği, mini golf, paintball, rafting, futbol, voleybol, basketbol, sokak oyunları, sosyal ve kültürel geziler, tiyatro, halk oyunları, el sanatları faaliyetleriyle dolu dolu bir hafta gençlerimizi bekliyor. Ayrıca Gençlik Kamplarına katılacak gençler, alanında uzman eğitmenler tarafından Değerler Eğitimi, Temel Görgü Kuralları, Tarih ve Medeniyet, Etik ve İnsani Değerler, Bağımlılıkla Mücadele, Vatan Sevgisi, Önemli Şahsiyetlerin Hayatları, Dijital Hayat ve Sosyal Medya konu başlıklarında çeşitli eğitim seminerleri alabilme imkanı bulacaklar.