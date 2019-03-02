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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.03.2019 - 22:44, Son Güncelleme:

GSB kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

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GSB kura sonuçları için heyecanlı bekleyiş! Gençlik ve Spor Bakanlığı işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı?

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı il ve ilçe müdürlüklerinde çalıştırılmak üzere pek çok branşta işçi alımı yapılıyor. Bu kapsama İŞKUR tarafından noter gözetiminde yapılan kura sonuçları henüz erişime açılmadı. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) bünyesinde istihdam edilecek personellerin belirlenmesine dair geçtiğimiz günlerde yapılan İŞKUR kura sonuçları konusunda bekleyiş devam ediyor. Çeşitli branşlarda Bakanlığın il ve ilçe müdürlüklerine yapılacak alımlar için kura sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak ediliyor. İşte, GSB tarafından yapılan açıklama...

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılacak işçi alımı kura sonuçlarına dair Bakanlığın resmi sitesinden şu açıklama yapıldı;

“Bakanlığımızca istihdam edilecek sürekli işçi alımına dair noter kura sonuçları konusunda herhangi bir duyuru bulunmamaktadır. İlerleyen günlerde noter kura sonuçları kurumumuza iletildiği tarihte bu sayfada ilan edilecektir.”

Kura sonuçlarına ilişkin son durumu aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

SONUÇLARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

BAZI İLLERDE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

İŞKUR GSB kura sonuçları, bazı il müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, kura sonuçları açıklanan o iller;

ZONGULDAK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KASTAMONU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KURA SONRASI HANGİ AŞAMALAR İZLENECEK?

Kuraya göre sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, bakanlığın yayımladığı bilgilerden yararlanarak teslim edecekleri belgeleri öğrenecek ve derlemelerine başlayacak.

Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Adayların, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek.

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap,

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacak.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

Sözlü sınavda adaylara genel kültür (25 puan), genel yetenek (25 puan) ve mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin (50 puan) konularda sorular yöneltilecek. Adaylar genel kültür ve genel yetenek alanında rastgele seçtikleri kapalı zarflardaki sorulara yazılı cevap verecek. Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise adayların yetkinliklerini ölçmeye yönelik eğitim düzeylerine uygun değerlendirme esas alınacak.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek. Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.

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