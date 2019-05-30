Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sonuçları açıklandı mı? 3 bin 243 sürekli işçi alımında son durum
Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın (GSB) 3 bin 243 sürekli işçi alımı için süreç devam ediyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapılan sürekli işçi alımına ilişkin mülakat süreci 17 Mayıs’ta tamamlandı. Sözlü sınava tabi tutulanlar artık mülakat sonuçlarına odaklanmış durumdalar. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sonuçları açıklandı mı
Türkiye'nin 81 ilinde yurttaşlar Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) sürekli işçi alımı için başvurdu. 3 bin 243 İŞKUR personel alımıyla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 6 Mayıs’ta başlatılan süreç 17 Mayıs’ta sona erdi. Sözlü mülakat sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte işe alınan personeller de belli olmuş olacak.
Sonuçların bir an evvel açıklanmasını bekleyen adaylar, sık sık internet üzerinden araştırmaya yapıyor.
Sonuçlar il müdürlüklerinden ilan edilecek ancak henüz GSB’den sonuçlar için bir açıklama yapılmadı. Konuya ilişkin, ilgili bakanlık ya da İŞKUR'dan bir açıklama olması halinde haberimizde yer vereceğiz.
SÖZLÜ SINAVDA 70 PUAN ZORUNLULUĞU
Sözlü sınavda başarılı sayılmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekiyor. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek.
Ayrıca bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanunu'nun ilgili hükümleri gereği Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.
DENEME SÜRESİ 2 AY OLACAK
Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesine yapılacak olan sürekli işçi personel alımı için başvuru şartları ve detayları belli oldu. İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlarda 3 bin 243 personel istihdam edilecek. 18 yaşını tamamlayan ve özel şartları karşılayan kişiler, 60 günlük deneme süresine tabi tutulacak. Bu süreçte başarılı olanlar göreve devam ederken, başarısız olanların iş akdi son bulacak.
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