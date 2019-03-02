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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.03.2019 - 09:40, Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Toplu kura sonuçları için bilgi var mı?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Toplu kura sonuçları için bilgi var mı?

Bazı illerde GSB (Gençlik ve Spor Bakanlığı) kura sonuçları açıklandı. Vatandaşlar şimdi Toplu kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? sorusunun cevabını araştırıyorlar. Peki GSB kura sonuçlarında hangi illerin sonuç ekranına erişim sağlanabiliyor. İşte kura sonucu açıklanan iller ve konu hakkındaki diğer son dakika detayları..

Gençlik ve Spor Bakanlığının il müdürlükleri aracılığıyla çekilişini yaptığı kura sonrası gözler sonuç açıklamasına çevrilmişti. Bakanlığın yapacağı toplu açıklamaların yanı sıra il müdürlükleri kura sonuçları açıklamasının resmi internet sitesi üzerinden gerçekleştirdi. İşte, kura sonuçları açıklanan o iller ve toplu sonuçlar hakkında bazı bilgiler

3 bin 243 vatandaşın istihdam edileceği Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kadrosu, kura sonuçlarının derlenip toparlanmasının ardından netlik kazanacak. Sözlü mülakat işlemleri yapıldıktan sonra kadrosuna dahil edeceği isimleri net bir şekilde belirlemiş olacak olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, bu işlemin ardından kazanan kişilerin göreve başlaması için evrakları getirmesini bekleyecek. 

BAZI İLLERDE KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI

İŞKUR GSB kura sonuçları, bazı il müdürlüklerinin resmi internet sitesi üzerinden yayımlandı. İşte, kura sonuçları açıklanan o iller;

ZONGULDAK KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KASTAMONU KURA SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

TOPLU KURA SONUÇLARI NE ZAMAN SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Tüm illerde kurulan komisyon aracılığıyla gerçekleştirilen kura çekilişine göre asil ve yedek adaylar belirlendi. İl müdürlüklerinin noter huzurunda belirlenen adayların listesini Gençlik ve Spor Bakanlığı merkezine göndermesinin ardından kura sonuçları, bakanlığın sistemini hazırladığı sayfa üzerinden erişime açılacak.

Sonuçların tamamının dün gün içerisinde gönderildiği düşünülürse, sonuçların bugün öğle saatleri itibariyle açıklanması beklenebilir. Sonuçların bugün içerisinde açıklanmaması durumunda ise sürecin pazartesi gününe sarkacağı öngörülüyor.

Kura sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

Resmi sitede son eklenen bilgi bu şekilde;

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) kura sonuçları ne zaman açıklanacak Toplu kura sonuçları için bilgi var mı

SONUÇLARI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYINIZ

KURA SONRASI HANGİ AŞAMALAR İZLENECEK?

Kuraya göre sözlü mülakata girmeye hak kazanan adaylar, bakanlığın yayımladığı bilgilerden yararlanarak teslim edecekleri belgeleri öğrenecek ve derlemelerine başlayacak. 

Belgeler incelendikten sonra belirlenen şartları taşıdığı tespit edilen ve ilan edilecek nihai listede yer alan adayların sözlü sınav yeri ve tarihleri bakanlığın internet sitesinde ilan edilecek.

Adayların, sözlü sınavda Genel Kültür (25 Puan), Genel Yetenek (25 Puan) ve Mesleki Bilgi ve Becerilerine ilişkin (50 Puan) konularda sınav kurulu Başkan ve üyelerinin ayrı ayrı vermiş oldukları puanların aritmetik ortalaması esas alınmak suretiyle sözlü sınav puanı belirlenecek.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için, 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alınması gerekecek.

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap, 

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacak.

Yapılan sözlü sınav sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar bakanlığın internet sitesinden ilan edilecek.

SÖZLÜ MÜLAKAT SONRASI SONUÇLARA İTİRAZ MÜMKÜN OLACAK

Adaylar tarafından sonuçlarına ilişkin olarak, sonuçların açıklanmasından itibaren 7 (yedi) iş günü içinde Sınav Kuruluna itiraz yapılabilecek. Yapılan itirazlar, sınav kuruluna ulaştıktan sonra 10 (on) iş günü içinde Sınav Kurulunca karara bağlanacak. Nihai karar itiraz sahibine iadeli taahhütlü posta ile bildirilecek. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacak. (Evrakını posta yoluyla teslim edecekler için postadan kaynaklanan gecikmeler dikkate alınmayacak.)

KAZANAN KİŞİLER İÇİN GÖREVE BAŞLAMA İŞLEMİ NASIL OLACAK?

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar ilgili il müdürlüklerine istenilen belgeleri daha sonra belirtilecek tarihe kadar şahsen teslim edeceklerdir. Posta, kargo veya kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik görevinde bulunanlar ile hastalık veya doğum mazereti nedeniyle belgelerini teslim etmeye gidemeyecek durumda olanlar (durumlarını belirten askerlik belgesi, doğum raporu veya hastalık raporu ibraz etmeleri kaydıyla) belgelerini yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.
Belgeleri teslim alınan adayların, Güvenlik Soruşturması ve/veya Arşiv Araştırmasının sonuçlanmasını müteakip yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır. 

Doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle gelemeyecek durumda olanların; bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben göreve başlamaları sağlanacaktır.

Ataması yapıldığı halde göreve başlamayanların, deneme süresi içinde işten ayrılanların, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin/feragat edenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, mezkûr Yönetmelik hükümlerine istinaden yedek listeden atama yapılacaktır.

HANGİ ALANLARDA ALIM YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı kura çekimi ve mülakat sürecinin ardından bünyesine şu meslek kollarından alım yapacak;

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri,
Makine Teknikeri,
Temizlik Görevlisi (Engelli ve Eski Hükümlü olarak başvuranlar dâhil),
Cankurtaran, Mekaniker (Pedallı Araçlar),
Otobüs Kaptanı (Şoför),
Aşçı,
Aşçı Yardımcısı,
Elektrik Tesisatçısı (Bina),
Güvenlik Görevlisi,
Havuz Suyu Operatörü,
Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı,
Garson (Servis Elamanı),
Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı),
Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni 

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