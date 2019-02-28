İl müdürlükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları bilgisini paylaştı mı?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercih ediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleriİl müdürlükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları bilgisini paylaştı mı?
GeriGündem İl müdürlükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları bilgisini paylaştı mı?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
28.02.2019 - 07:26, Son Güncelleme:

İl müdürlükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları bilgisini paylaştı mı?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
İl müdürlükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları bilgisini paylaştı mı?

Kura sonuçları bilgisini il müdürlükleri aracılığıyla merkeze yönlendirecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün akşam saatlerinde İŞKUR kurası hakkında açıklama gerçekleştirdi. Bakanlık, sonuçların ellerine henüz ulaşmadığı bilgisini verdi. Kura çekilişi öncesinde çekilişin yapılacağı merkezlerin iletişim numaralarını paylaşan Gençlik ve Spor Bakanlığı, herhangi bir problem halinde iletişim kurulacak adresleri erişime açmıştı. İşte, il merkezlerinde gerçekleştirilen kura sonuçları için bilgi alınabilecek o numaralar

Resmi internet sitesi üzerinden kura sonuçları hakkında önemli bir duruyu yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İŞKUR aracılığıyla birçok ilde gerçekleştirilen kuraya dair bilgilendirmede bulundu. 18 branşta yapacağı alım için başvuruları 15 Şubat tarihinde sona erdiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, kura sonuçları hakkında detayları, noter huzurunda yapılan çekiliş bilgilerinin bakanlığa aktarılmasının ardında erişime açacak. İşte, GSB İŞKUR kura sonuçları hakkında bazı bilgiler

KURA SONUÇLARI HAKKINDA GSB'DEN ÖNEMLİ BİLGİLER

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İŞKUR birlikteliğiyle noter huzurunda gerçekleştirdiği kura çekilişinin sonuçları hakkında önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Kura çekilişinin yapıldığı saatlerde aşırı yoğunluk sebebiyle resmi internet sitesine bir anlık erişim sıkıntısı yaşanan Gençlik ve Spor Bakanlığı, noter kura sonuçları konusunda bakanlığa herhangi bir açıklama gelmediği, noter kura sonuçlarının yayımlanması halinde resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini duyurdu. 

İl müdürlükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları bilgisini paylaştı mı

 

KURA SONUCUNUN ARDINDAN ADAYLAR SÖZLÜ MÜLAKATA GİRECEK

Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sözlü mülakat için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Sözlü mülakatta adaylara genel kültür için 25 puan, genel yetenek için 25 puan ve mesleki bilgi beceriye göre 50 puan verilecek. Sözlü sınavda başarılı olmak için 70 puan almak şart olacak. Adayların karşılaşacağı süreç şu şekilde olacak;

Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap, 

Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır. 

İLETİŞİM KURULABİLECEK NUMARALAR

Bakanlığın bilgi edinme amacıyla erişime açtığı numaralar şu şekilde;

ADANA 0 (322) 329 42 14

ADIYAMAN 0 (416) 216 48 33 DAHİLİ : 156

AFYONKARAHİSAR 0 (272) 213 90 00 DAHİLİ : 114 -115 116 - 161 

AĞRI 0 (472) 215 20 82

AKSARAY  0 (382) 217 63 01

AMASYA 0 (358) 525 62 13-14 

ANKARA 0 (312) 309 21 00

ANTALYA 0 (242) 237 07 80 - 50

ARDAHAN 0 (478) 211 36 48 - 0 (478) 211 36 41

ARTVİN 0 (466) 212 11 14 -  0 (466) 212 17 56

AYDIN 0 (256) 213 11 66

BALIKESİR  0 (266) 241 19 41 - 42

BARTIN  0 (378) 227 10 53 - 0 (378) 227 54 22

BATMAN 0 (488) 213 90 84

BAYBURT 0 (458) 211 25 66

BİLECİK 0 (228) 212 57 63

BİNGÖL  0 (426) 213 11 14

İl müdürlükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları bilgisini paylaştı mı

İl müdürlükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları bilgisini paylaştı mı

İl müdürlükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları bilgisini paylaştı mı

İl müdürlükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları bilgisini paylaştı mı

 

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Görülmemiş esaret! İlçede sadece fırınlar açık...

Derste dinledi, harekete geçti! İçecek firmasına büyük ceza

Özhaseki'nin başındaki iki bela

Doktoru bu hale getirdi! 'Kaç tane evin var' deyip parasını istedi