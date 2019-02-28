İl müdürlükleri Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) İŞKUR kura sonuçları bilgisini paylaştı mı?
Kura sonuçları bilgisini il müdürlükleri aracılığıyla merkeze yönlendirecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı, dün akşam saatlerinde İŞKUR kurası hakkında açıklama gerçekleştirdi. Bakanlık, sonuçların ellerine henüz ulaşmadığı bilgisini verdi. Kura çekilişi öncesinde çekilişin yapılacağı merkezlerin iletişim numaralarını paylaşan Gençlik ve Spor Bakanlığı, herhangi bir problem halinde iletişim kurulacak adresleri erişime açmıştı. İşte, il merkezlerinde gerçekleştirilen kura sonuçları için bilgi alınabilecek o numaralar
Resmi internet sitesi üzerinden kura sonuçları hakkında önemli bir duruyu yapan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İŞKUR aracılığıyla birçok ilde gerçekleştirilen kuraya dair bilgilendirmede bulundu. 18 branşta yapacağı alım için başvuruları 15 Şubat tarihinde sona erdiren Gençlik ve Spor Bakanlığı, kura sonuçları hakkında detayları, noter huzurunda yapılan çekiliş bilgilerinin bakanlığa aktarılmasının ardında erişime açacak. İşte, GSB İŞKUR kura sonuçları hakkında bazı bilgiler
KURA SONUÇLARI HAKKINDA GSB'DEN ÖNEMLİ BİLGİLER
Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), İŞKUR birlikteliğiyle noter huzurunda gerçekleştirdiği kura çekilişinin sonuçları hakkında önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Kura çekilişinin yapıldığı saatlerde aşırı yoğunluk sebebiyle resmi internet sitesine bir anlık erişim sıkıntısı yaşanan Gençlik ve Spor Bakanlığı, noter kura sonuçları konusunda bakanlığa herhangi bir açıklama gelmediği, noter kura sonuçlarının yayımlanması halinde resmi internet sitesi üzerinden ilan edileceğini duyurdu.
KURA SONUCUNUN ARDINDAN ADAYLAR SÖZLÜ MÜLAKATA GİRECEK
Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sözlü mülakat için hazırlıklarını gerçekleştirecek. Sözlü mülakatta adaylara genel kültür için 25 puan, genel yetenek için 25 puan ve mesleki bilgi beceriye göre 50 puan verilecek. Sözlü sınavda başarılı olmak için 70 puan almak şart olacak. Adayların karşılaşacağı süreç şu şekilde olacak;
Genel Kültür ve Genel Yetenek alanında adayların kapalı zarf usulü ile rastgele seçme suretiyle belirleyeceği soruya vereceği yazılı cevap,
Mesleki bilgi, beceri ve görevlerine ilişkin konularda ise yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacak değerlendirme esas alınacaktır.
İLETİŞİM KURULABİLECEK NUMARALAR
Bakanlığın bilgi edinme amacıyla erişime açtığı numaralar şu şekilde;
ADANA 0 (322) 329 42 14
ADIYAMAN 0 (416) 216 48 33 DAHİLİ : 156
AFYONKARAHİSAR 0 (272) 213 90 00 DAHİLİ : 114 -115 116 - 161
AĞRI 0 (472) 215 20 82
AKSARAY 0 (382) 217 63 01
AMASYA 0 (358) 525 62 13-14
ANKARA 0 (312) 309 21 00
ANTALYA 0 (242) 237 07 80 - 50
ARDAHAN 0 (478) 211 36 48 - 0 (478) 211 36 41
ARTVİN 0 (466) 212 11 14 - 0 (466) 212 17 56
AYDIN 0 (256) 213 11 66
BALIKESİR 0 (266) 241 19 41 - 42
BARTIN 0 (378) 227 10 53 - 0 (378) 227 54 22
BATMAN 0 (488) 213 90 84
BAYBURT 0 (458) 211 25 66
BİLECİK 0 (228) 212 57 63
BİNGÖL 0 (426) 213 11 14
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