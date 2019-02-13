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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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13.02.2019 - 15:59, Son Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) en az ilkokul mezunu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

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Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) en az ilkokul mezunu personel alımı başvurusu nasıl yapılır?

Bazı bölümlerde en az ilköğretim mezunu vatandaşların alımının yapılacağı Gençlik ve Spor Bakanlığı'nda süreç için son 2 güne girildi. Bazı alanlarda sadece sözlü sınav yapılırken, bazı alanlarda ise sadece sözlü sınav yapılarak alım işlemi tamamlanacak. Peki, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın İŞKUR üzerinden yapacağı personel alımı için özel şartlar neler olacak? İşte, o detaylar

İŞKUR üzerinden gerçekleştirilecek olan Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB) personel alımı için son günlere girildi. 11 Şubat tarihinde başlayan ve 15 Şubat tarihinde tamamlanacak olan İŞKUR 3 bin 243 GSB personel alımı için detaylar bakanlığın internet sitesinde yayımlandı. Peki, hangi alanda kaç kişi istihdam edilecek? İşte, merak edilen detaylar

BAŞVURU KOŞULLARI NELER OLACAK?

İşte alım yapılacak olan meslek kolları ve aranan şartlar;

Temizlik Görevlisi En az İlköğretim:  730 kişi alınacak

Cankurtaran --- En az İlköğretim mezunu:  Türkiye Sualtı Sporları Federasyonunca verilmiş en az Bronz Cankurtaran Belgesi sahibi olmak --- 165 kişi alınacak

Mekaniker (Pedallı Araçlar) --- En az İlköğretim mezunu:   Türkiye Bisiklet Federasyonunca verilmiş Teknik Eleman belgesine sahip olmak --- 16 kişi alınacak

Otobüs Kaptanı (Şoförü) --- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu:   D sınıfı ehliyet sahibi olmak, En az SRC 2 ve SRC 4 belgesine sahip olmak 37 kişi alınacak

Aşçı Yardımcısı --- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu:  Aşçılık Yardımcılığı Kalfalık Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak 40  kişi alınacak

Aşçı--- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu:  Aşçılık Usta Öğreticilik Belgesi ve MEB Onaylı Hijyen Belgesi sahibi olmak 30 kişi alınacak

Elektrik Tesisatçısı (Bina) --- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu:  İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak 73 kişi alınacak

Güvenlik Görevlisi--- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu:  Özel Güvenlik Elemanı Sertifikasına Sahip Olmak 465 kişi alınacak

Havuz Suyu Operatörü--- En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu:  MEB Onaylı Havuz Suyu Operatörü Sertifikasına Sahip Olmak 33 kişi alınacak

Isıtma ve Sıhhi Tesisatçı En az Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu: İlgili alandan ustalık veya kalfalık belgesi sahibi olmak ve
MEB Onaylı Doğalgaz Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi Belgesine sahip olmak 128 kişi alınacak

Garson (Servis Elemanı)--- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu:  Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 18 kişi alınacak

Resepsiyon Görevlisi (Ön Büro Elemanı)--- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu:  Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 9 kişi alınacak

Soğutma ve İklimlendirme Teknisyeni--- En az Ortaöğretim (Meslek Lisesi) mezunu:  Meslek liselerinin ilgili bölümlerinden mezun olmak 16 kişi alınacak

Makine Teknikeri--- Ön Lisans Üniversitelerin Makine - Motor - Mekatronik Bölümlerinden birinden mezun olmak 31 kişi alınacak

Bilgisayar Donanım / Teknolojisi Teknikeri--- Ön Lisans Üniversitelerin ilgili bölümlerinden mezun olmak 22 kişi alınacak

Çim Alan Tesisi ve Yönetimi Teknikeri ---Ön Lisans Sözlü Sınav --- Üniversitelerin Çim Alan Tesisi ve Yönetimi programından mezun olmak 6 kişi alınacak

Gençlik Lideri Ön Lisans ---Sözlü Sınav --- Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Onaylı Gençlik Liderliği Belgesine Sahip Olmak 404 kişi alınacak

Gençlik Lideri Lisans--- Sözlü Sınav --- Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Onaylı Gençlik Liderliği Belgesine Sahip Olmak 951 kişi alınacak

Muhasebeci Lisans ---Sözlü Sınav --- İktisat, İşletme, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültelerinden birinden mezun olmak 69 kişi alınacak

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

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