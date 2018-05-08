Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 personel alımı yapacak! Branş dağılım listesi

Personel alımı ilanları devlet daireleri bünyesinde yer almak isteyen binlerce vatandaşa umut olmaya devam ediyor. Spor Genel Müdürlüğü 3200 kişilik antrenör ve spor uzmanı alımı için ilana çıktı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi Yurtlar Kurumu bir kaç gün önce 1220 kişilik personel alım ilanı yayımlamıştı. 8 Mart tarihinde de Spor Genel Müdürlüğü, 3200 kişilik antrenör ve spor uzmanı alımı için ilana çıktı. İşte, Gençlik ve Spor Bakanlığı 3200 personel alımı ilanında yer alan bilgiler!



Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğünün merkez ve/veya taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 3289 sayılı Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile Spor Genel Müdürlüğü Sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenör Çalıştırılması Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre 22 Mayıs 2016 tarihinde yapılan KPSS (B) grubu (KPSS P3) puan türünden en az 50 (elli) puan almak şartıyla, yapılacak sözleşmeli personel giriş sınavı ile 1800 Antrenör ve 1400 Spor Uzmanı (1050 Spor Eğitim Uzmanı, 98 Spor Psikoloğu, 111 Spor Fizyoterapisti, 52 Spor Beslenmecisi, 42’si Kadın ve 47’si Erkek, 89 Spor Masörü) olmak üzere toplam 3200 sözleşmeli personel alınacaktır. Sözleşmeli personel giriş sınavı 16 Temmuz 2018 tarihinden itibaren sözlü sınav usulü ile 15 farklı merkezde 16 komisyon tarafından yapılacaktır.

SÖZLEŞMELİ SPOR UZMANI VE SÖZLEŞMELİ ANTRENÖR ALIMI ESASLARI

I- SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI



A-Genel Şartlar



1) Türk vatandaşı olmak,

2) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3) Başvuru tarihinin son günü itibariyle 60 yaşından büyük olmamak,

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçları ile şike veya teşvik primi suçlarından mahkum olmamak,

5) Erkek adaylarda askerlikle ilişkisi olmadığına dair terhis belgesi, en az bir yıllık tecil belgesi vb. belgeleri ibraz etmiş olmak (Askerde olan adaylar da sınava başvurabileceklerdir. Ancak, yoklama kaçağı ve bakaya durumunda bulunan adayların sınava başvuruları kabul edilmeyecektir.) ,

6) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak,

7) 7/1/1993 tarihli ve 21458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Amatör Spor Dalları Ceza Yönetmeliğine veya ilgili federasyon disiplin talimatına göre bir defada altı aydan fazla, değişik suçlardan toplam bir yıldan fazla veya doping suçu nedeniyle ceza almamış olmak,



B- Özel Şartlar



1- Başvuru tarihi itibariyle sözleşmeli Spor Uzmanı olarak alınacaklarda pozisyon unvanlarına göre aşağıdaki şartlar aranır.



a) Spor Psikoloğu: Psikoloji alanında yükseköğrenim görmüş olmak ve spor psikolojisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

2 / 4 b) Spor Fizyoterapisti: Üniversitelerin fizik tedavi ve rehabilitasyon yüksek okulundan-bölümünden mezun olmak, spor fizyoterapisi konusunda yurt içi veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

c) Spor Beslenmecisi: Üniversitelerin beslenme ve diyetetik bölümü mezunu olmak ve spor beslenmesi konusunda yurt içi veya yurt dışı lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim gördüğünü belgelemek,

ç) Spor Masörü: Yurt içinde veya yurt dışında yüksekokul mezunu olup, spor masörlüğü belgesi bulunan ve faal olarak en az 1 yıl spor masörlüğü yaptığını belgelemek. Beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak tercih sebebidir.

d) Spor Eğitim Uzmanı: Üniversitelerin beden eğitimi veya spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Yurt içinde veya yurt dışında lisansüstü, kurs, araştırma çalışması gibi eğitim programlarını tamamlamış olmak tercih sebebidir. Spor Uzmanlığı için EK-1 sayılı tabloda belirtilen bölümlerden mezun olmak

2) Sözleşmeli antrenör olarak çalıştırılacaklarda aşağıdaki şartlar aranır;

a) Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretimi veren yükseköğretim kurumlarından veya yurt dışındaki dengi okullardan mezun olmak,

b) EK-2 sayılı tabloda belirtilen spor branşlarında, en az ikinci kademe antrenörlük belgesine sahip olmak.



Alınacak sözleşmeli Spor Uzmanı ve Antrenörlerin pozisyon unvanlarına göre il ve ilçe olarak dağılımı EK-3, EK-4, EK-5 ve EK-6 sayılı tablolarda belirtilmiştir.