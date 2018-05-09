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    Gençlerle selfie

    ANKARA
    09.05.2018 - 23:13 | Son Güncelleme:

    İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün parti çalışmalarında ve milletvekilliği aday adaylığı sürecinde görev alan 100’ü aşkın gençle bir araya geldi.

    Parti genel merkezinde, Gençlik Kolları üyeleri ve gönüllülerden oluşan gençlerle sohbet eden Akşener, geleceği gençlerle birlikte inşa edeceklerini vurguladı. “Kızların yoğunlukta olması mutluluk verici” diyen Akşener, İYİ Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Osman Ertük Özel’e, milletvekilliği aday adaylığına başvuran gençlerin sayısını sordu. Başvuru yapanların sayısının 100’ü geçtiğini belirten Özel, gençlerin ilgisinin yoğun olduğunu söyledi.

    Gençlere, üniversitede hocalık yaptığı günlere ilişkin anılarını anlatan Akşener, “Gençlerin benim için hep ayrı bir yeri var. Üniversitede hocalık yaptığım dönemdeki öğrencilerimle görüşmeye devam ediyorum” dedi. Akşener gençlerle birlikte Balıkesir’e yapacağı ziyarete ilişkin vatandaşlara, mitinge katılım çağrısı yaptı. Yarım saati aşan görüşme sonrasında Akşener gençlerle birlikte selfie çektirdi. Bu esnada gençlerden biri, Twitter’da gündem yaratan “Tamam” mesajlarına gönderme yaparak, “Sayın genel başkanım tamam mı” diye sordu. Akşener, “Tamam” yanıtını verdikten sonra, “Senin için de tamam mı” dedi. Gençler soruyu bir ağızdan “Tamam” diye yanıtladı. 

    Etiketler: Meral Akşener , erken seçim , gazetehaberleri , gündem
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