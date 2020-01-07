Gençlerin sorunu var acil eylem gerekiyor

İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanı Berna Sukas’ın imzasıyla yayımlanan 9 maddelik acil eylem planında özetle şu tavsiyeler yer aldı:

“Gençlerimizin sorunları var. Gençlerimizin imkansızlıkları var. Gençlerimizin psikolojik, fizyolojik ve sosyal ihtiyaçlarının yanı sıra, ekonomik sıkıntılarının olduğu da aşikârdır. Bu kapsamda İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığımızın, mevcut hükümete aşağıda belirttiğimiz dokuz maddelik Acil Eylem Planı tavsiye niteliğindedir.

STRATEJİ GELİŞTİRİLMELİ

Öncelikle ülkemiz gençliğinin eğiminden istihdamına, sosyal gelişiminden ruhsal gelişimine, sportif yaklaşımından sağlıklı bir birey olarak toplumsal yaklaşımına kadar her alanda ilgili tüm kurum ve kuruluşların görev ve sorumluluklarının yer aldığı ‘Ulusal Gençlik Strateji Belgesi’, sözkonusu alanların uzmanlarından oluşan katılımcılarla birlikte acil kodu ile hazırlanmalı.

YURT SAYISI ARTMALI

Sosyal devlet anlayışı ile üniversite eğitimi alan gençlerimizin barınma ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak, eğitimleri sırasında güvenli, rahat ve uygun ortamlarda kalabilmelerine imkân sağlamak amacıyla devlet yurtları yeterli sayıya ulaştırılmalıdır. Valilikler, kaymakamlıklar, belediyeler, üniversiteler ve ilgili sivil toplum kuruluşları ile ortak bir çalışma yapılmalı, özellikle ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerinin tespiti ve gerekli maddi desteklerin sağlanması için kamu destekli bir fon oluşturulmalıdır.

GİRİŞİMCİ RAHATLATILMALI

Gençlere yönelik istihdam garantili mesleki eğitim kursları açılmalı ve mesleki sertifikalarını alan gençlerin istihdam edilmeleri yönünde kayda değer hibe ve teşvikler verilmeli. Genç işsizliğin önlenmesi amacıyla gençleri istihdam eden girişimlere gözle görülür, girişimciyi de rahatlatacak destek verilmeli. Gençlerimizin uluslararası kurum ve kuruluşlar ile uluslararası işgücü piyasasında etkin olarak yerini alması, uluslararası alanda rekabet gücü kazanabilmeleri için özel destek programları oluşturulmalı, ilgi alanlarına göre uluslararası platformlarda yer alabilmeleri için her türlü destek sağlanmalı. Dezavantajlı gençler ile toplum arasındaki ilişki, gençlerin sosyalleşmelerini sağlayabilecek, uygulanabilir politikalar oluşturularak pozitif hale getirilmeli.”