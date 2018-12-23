Gençlere 'tatlı sözlü zarif olun’ öğüdü

‘SİZLERE EMANET’

“Hepinizin, ahlakına, kabiliyetine, gayretine, birikimine, azmine, başarılı olacağına Türkiye’nin aydınlık geleceğine inandığım gibi inanıyorum. Türkiye’nin 2023 ve 2073 vizyonlarını oluşturmak ve hayata geçirmek vazifesini, huzuru kalple sizlere emanet ediyorum. Bize doğruluktan şaşmamayı ve ibadetten geri durmamamızı tavsiye eden ecdadımıza kulak verin. Bu nasihate uyanlar hep kazanmıştır. Şeyh Edebali’nin, ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’ idealiyle çıkılan yol, ecdadımızın dünyanın en büyük ve güçlü devletini kurmasıyla sonuçlanmıştır. Bugün de hamdolsun son devletimiz Cumhuriyetimizi nice badirelerden kurtararak bugünkü seviyesine getirdik.

‘HEP HAKTAN YANA’

Bizler millet olarak, daima tarihin öznesi olduk. Hedeflerimizi büyük kılan, sahiplendiğimiz misyonu, sınırlandırmamış olmamızdır. Dünyanın neresinde olursa olsun hep, haktan yana saf tuttuk. Her zaman mazlumların ve masumların hamisi olmak için çalıştık.

‘BİZE KİBİR YAKIŞMAZ’

Milletimizin hâkimi değil sadece ve sadece hadimi olduk, hizmetkârı olduk. Bu sayede gönüllere girdik. Kalplere yerleştik. Bize gurur, kibir yakışmaz. Karşımdaki gençliği tevazu ehli olarak görüyorum. Ülkemizdeki başarılarımızı bu şekilde elde ettik.

‘SIĞINMACILARLA PAYLAŞTIK’

Bu yüzden, coğrafyamızda ve ötesinde başı sıkışan herkes, dini, dili, mezhebi ne olursa olsun kalbini ve yüzünü Türkiye’ye çeviriyor. Dünyanın en zengin ülkeleri, sığınmacılara vebalı muamelesi yaparken, biz soframızı milyonlarcasıyla paylaşıyoruz.

‘ÖMRÜNÜ İSRAF ETME’

Gençler; güzel bulduğun edebi, felsefi, güzel parçaları ezberle. Bu sayede hem kelime hazinen gelişir, hem hafızan kuvvetlenir. Öğrendiklerini arkadaşlarınla müzakere et. Ve hatta münakaşa et ki, zekân işlesin. En yeni fikir, eski bir fikrin yeni elbise giymiş halidir. Bir konu hakkında yazacağın zaman evvela yazılmış olan eserleri oku ki, aynı şeyleri tekrarlayarak ömrünü israf etme. Anadilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı mutlaka öğren. Asabiyken veya sinirli olduğun zaman karar verme. Öfkeyle kalkan, unutma zararla oturur. Arkadan konuşmak, korkaklığın en iğrenç şeklidir. Kimsenin yüzüne söyleyemeyeceğini arkasından söyleme.

‘YALAN SÖYLEME’

Yalan söyleyen, yakalanma korkusu içinde yaşayan hırsız gibidir. Yalan söyleme. Kimseyi kıskanma, fakat imren. Beşeri bir başarıya ve mutluluğa ulaşmak için çalış, unutma hasisin dostu yoktur. Cömert ol. Dostluğunu kötü günde göster ki, sen de kötü gün dostu olabilesin.

‘ŞEFKAT GÖSTER’

Biz mağdur durumunda olana tekmeyi atmayız. Karşımızda yiğitsen dik olarak gel, haddini bildirelim deriz. Büyüklere, kadınlara hürmet et. Küçüklere şefkat göster. Ana-baba ahı alma. Onlara öf bile dedirtme. Yaşlıların tecrübesinden yararlan. Başarılarınla mağrur olma. Gurur, gelecekteki başarıların düşmanıdır, unutma.

‘KİBİR HERKESİ UZAKLAŞTIRIR’

Kibirli insan, sarımsak kokan ağız gibidir. Herkesi kendinden uzaklaştırır. Herkesin imrendiği, pırlanta gibi kıymet sahibi ol. Tereddüde düştüğünde, fikrini soracağın kimseyi iyi seç. İsabetsiz fikir ömür boyu pişmanlık, isabetli fikir aydınlık getirir.

‘ACILARDAN KAZANÇ SAĞLAMA’

Çalışmadan zengin olanlar, başkalarının sırtına basarak yükselenler, insanların acılarından kazanç sağlayanlar yok mu? Elbette var. Ama bu başarı değildir. Başarı çalışarak, hak ederek elde edilir. Dünya hayatına maddi ve manevi yönleriyle bakmayı başaramayanlar bu ahlakı anlamakta zorlanırlar.”

24 KİŞİ ÇALIŞTIRIYORUM DİYEN ESNAFA, ‘MAŞALLAH’

- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Emirgan’dan Yeniköy’e giderken karşılaştığı bir dükkân sahibine, daha önce evinde ziyaret ettiği ve ayağından yaralanan 15 Temmuz gazisinin sağlık durumunu sordu. Erdoğan, “Top oynayamıyor ama idare eder” yanıtını alınca, “Ne yapacak top oynayıp” dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan’ın önceki gün İstanbul’da bir dükkân sahibiyle sohbet ettiği anların görüntüsünü “Ensarız biz” mesajıyla Twitter hesabından paylaştı. Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yeniköy’den Emirgan’a doğru giderken karşılaştığı bir dükkân sahibiyle, makam aracını durdurdu ve camı açarak bir süre sohbet etti. Dükkân sahibi, daha önce evinde ziyaret ettiği bir 15 Temmuz gazisini soran Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, “Sağlığı gayet yerinde. Kayışdağı’nda oturuyor. Sizin geldiğiniz evden taşındı. Çok mutlu, hayatından memnun” yanıtını verdi. Erdoğan, sohbet ettiği vatandaştan gazinin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı. Erdoğan’ın, “Ayağı nasıl oldu?” sorusuna “Top oynayamıyor ama idare eder” yanıtını alınca, “Ne yapacak top oynayıp” dedi.

Gaziye selamlarını ileten Erdoğan, dükkân sahibine işlerinin nasıl olduğunu sordu. Vatandaşın işlerinin iyi olduğunu ve 24 kişiyi çalıştırdığını söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Maşallah, şu ufacık yerde” diyerek şaşkınlığını ifade etti. Dükkân sahibi ise Erdoğan’a “Ensarız biz, dışarıdan gelenler de var” karşılığını verdi. - AA