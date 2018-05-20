Gençlere, sporculara 19 Mayıs iftarı

İSTİKLALİMİZİN bu sembol gününü, istikbalimizin teminatı olan siz değerli gençlerimize armağan edilmiş olması rastgele bir tercih değildir. Gençlerimizden beklentimiz hangi alanda çalışırsanız çalışın en iyisi olmak için gayret göstermeleridir. Evelallah Hans, George bunlar yapar da Ahmet’imiz Mehmet’imiz yapamaz mı? Allah’ın izniyle onlar da yapar. Azmin önünde hiçbir şey dayanamaz. Bu iş budur. Ama diğer alanlar gibi siyaseti de boş bırakmayın. Zira listelerimizi hazırlıyoruz. Bu listelerimizin içinde 18, 19, 20 yaşında gençlerimiz de olsun istiyoruz. Martta yapılacak yerel seçimlere hazırlamak, bu yerel seçimlerle beraber artık 19, 20, 21, 22 mesela kazanacak yerlerde olan şu anda 21, 22, 23 yaşında gençlerimiz var.



SİZLERE MİRAS BIRAKIYORUZ

2023 hedeflerimize ulaşarak bugüne kadar elde ettiğimiz başarıları taçlandırmak istiyoruz. Sizlere de miras olarak 2053 ve 2071 vizyonlarımızı bırakıyoruz. 2053’ü 2071’i biz görmeyeceğiz ama inanıyorum ki siz göreceksiniz, siz inşa ve ihya edeceksiniz. Gençlerimize olan güvenimizi yönetim mekanizmalarında onların önlerini açarak bunu gösterdik. Seçime özellikle önce 25 daha sonra 18 yaşa inmek suretiyle seçilme yaşına kazandırdığımız bu özgüven işte İstanbul’u fetheden Fatih’in akranlarına temsil mekanizmalarında yer alabilme fırsatı getirdik. Son dönemde nüfus artış hızımızda bir düşme varsa da gençlerimizin kendileri ve daha sonraki nesillerin geleceği için bu eğilimi yeniden yükselteceklerine inanıyorum. Benim niçin en az 3 çocuk diye tavsiyede bulunduğumu anlıyorsunuz değil mi? Bunun tek sebebi var en az üç çocuk genç nesil, genç kuşak. Buna ihtiyacımız var. Eğer nesli ne kadar gençleştirirsek biz batıyı geçeriz.



YAŞLILIK ALAMETLERİ BAŞLADI

Batı yaşlanırken maalesef bizde de yaşlılık alametleri belirleme başladı. Bundan dolayı genç nüfus, dinamik nüfus buna ihtiyacımız var. Sizlerden bu ilkeleri namusunuz bilerek sahip çıkmanızı istiyorum. Gerektiğinde canınızı verin ama milletinize halel getirmeyin, bayrağınız indirtmeyin, vatanınızı böldürtmeyin, devletinizi yıktırtmayın.



ŞUURLU BİR GENÇLİK İSTİYORUZ

Bunun için biz şuurlu gençlik yetişsin istiyoruz. 2053 hedeflerimiz 2071 hedeflerimizi sizlere emanet etmemizin sebebi budur. Geçtiğimiz günlerde manifestomuzu paylaşmıştık. Bu manifestoda gençlerimize özel bir çağrımız vardı. Sözlerimi bu çağrıyı özetle tekrarlayarak bitirmek istiyorum. Gençler siz şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Erdem irade ve cesaretle Türkiye’yi siz şahlandıracaksınız. Size emretmeyeceğiz size dikte ettirmeyeceğiz sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız sadece sizinle birlikte çalışacağız. Size daha fazla alan açacağız. Adalet sizinle yükselecek. Hiçbir terör örgütünün şer odağının ağına düşmenize izin vermeyeceğiz.”