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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gamze KOLCU / ANKARA
21.11.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Gençlere seslendi: Değişimin mimarı olacaksınız

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Gençlere seslendi: Değişimin mimarı olacaksınız

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parlamenter sistemde ısrarlı olduklarını belirterek gençlere “Ya sistemin kurbanları olacaksınız ya da değişimin mimarları olacaksınız” diye seslendi. Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda özetle şunları söyledi: “Erdoğan’ın ABD ziyaretinde S-400 füzeleri ve F-35 sorunu aşılmadı. Şimdi hayati soru şu; istediği hiçbir şeyi alamadığı halde Sayın Erdoğan niye mutlu döndü?

ADALET ARARKEN AZAR

Rabia Naz’ın anası, babası adalet arıyor. Kızının bir kazaya mı yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini bilmek istiyor. Ama adalet arayanlar her seferinde azar işitiyor, tanıklar ifade değiştiriyor. Bir baba, bir anne adalet geciktikçe, adalet yolunu şaşırdıkça isyan ediyor. Duyan var mı? Yok. 1.5 yıl geçmiş, halen bir arpa boyu yol alınamamış. İddialar yenilir yutulur gibi değil. Genç işsizlik oranı yüzde 27.4’e ulaştı. Seçilmiş bir grup saray yancısına gelince her türlü imkân sağlanıyor ama millete gelince ‘Olsa dükkan senin’ diyorlar. Gençlerin sorunlarının tek sebebi liyakati hiçe sayan iktidar. Gençler, her fırsatta yandaşlarına ihale vermeye çalışan bir iktidardan ne bekliyordunuz? Daha iyi şartlarda yaşamak istiyorsanız, Türkiye’nin tüm kaynaklarını israf eden bu zihniyetin önünde dikileceksiniz. Bu iktidarı değiştirmek için çalışacaksınız. Eğer işiniz yoksa, bu değişimi iş edineceksiniz. Ya sistemin kurbanları olacaksınız ya da değişimin mimarları olacaksınız.”

PARLAMENTER SİSTEM

Grup toplantısı sonrasında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, dün basına yansıyan, “Parlamenter sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için biz de bir fedakârlık yapabiliriz” sözleri sorulan Akşener, parlamenter sistemle ilgili 24 Haziran seçimi itibarıyla hazırlıklarının olduğunu söyledi. Akşener “Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden çok memnunlar. Dolayısıyla parlamenter sistem ısrarımız sürüyor” dedi. 

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