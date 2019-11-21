Gençlere seslendi: Değişimin mimarı olacaksınız
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, parlamenter sistemde ısrarlı olduklarını belirterek gençlere “Ya sistemin kurbanları olacaksınız ya da değişimin mimarları olacaksınız” diye seslendi. Akşener, partisinin Meclis Grup Toplantısı’nda özetle şunları söyledi: “Erdoğan’ın ABD ziyaretinde S-400 füzeleri ve F-35 sorunu aşılmadı. Şimdi hayati soru şu; istediği hiçbir şeyi alamadığı halde Sayın Erdoğan niye mutlu döndü?
ADALET ARARKEN AZAR
Rabia Naz’ın anası, babası adalet arıyor. Kızının bir kazaya mı yoksa bir cinayete mi kurban gittiğini bilmek istiyor. Ama adalet arayanlar her seferinde azar işitiyor, tanıklar ifade değiştiriyor. Bir baba, bir anne adalet geciktikçe, adalet yolunu şaşırdıkça isyan ediyor. Duyan var mı? Yok. 1.5 yıl geçmiş, halen bir arpa boyu yol alınamamış. İddialar yenilir yutulur gibi değil. Genç işsizlik oranı yüzde 27.4’e ulaştı. Seçilmiş bir grup saray yancısına gelince her türlü imkân sağlanıyor ama millete gelince ‘Olsa dükkan senin’ diyorlar. Gençlerin sorunlarının tek sebebi liyakati hiçe sayan iktidar. Gençler, her fırsatta yandaşlarına ihale vermeye çalışan bir iktidardan ne bekliyordunuz? Daha iyi şartlarda yaşamak istiyorsanız, Türkiye’nin tüm kaynaklarını israf eden bu zihniyetin önünde dikileceksiniz. Bu iktidarı değiştirmek için çalışacaksınız. Eğer işiniz yoksa, bu değişimi iş edineceksiniz. Ya sistemin kurbanları olacaksınız ya da değişimin mimarları olacaksınız.”
PARLAMENTER SİSTEM
Grup toplantısı sonrasında İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın, dün basına yansıyan, “Parlamenter sisteme dönmek noktasında erken seçim için mutabakat zaptını imzalarsa, bunların yanında 5-6 icracı bakanlık verirse ülkenin yeniden inşası için biz de bir fedakârlık yapabiliriz” sözleri sorulan Akşener, parlamenter sistemle ilgili 24 Haziran seçimi itibarıyla hazırlıklarının olduğunu söyledi. Akşener “Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nden çok memnunlar. Dolayısıyla parlamenter sistem ısrarımız sürüyor” dedi.
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